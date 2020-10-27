Лев о 0:6 от Испании: «Черный день. Все пошло не так»

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями о поражении от Испании (0:6) в Лиге наций.

«Сложно сейчас что-то объяснить. Все пошло не так.

Во втором тайме мы старались играть персонально, прессинговать их, чтобы вернуться в игру. Но Испания играла лучше, быстрее и точнее. У нас не было шансов. Это черный день.

Мюллер, Боатенг и Хуммельс? Мы говорили, что доверяем вызываемым игрокам, и мы на правильном пути.

Сегодня мы увидели, что мы прогрессируем не так быстро, как думали и надеялись после последних матчей. Но мы все еще доверяем этим игрокам.

Конечно, у меня есть желание искать решение. Это мой долг», – сказал Лев.

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