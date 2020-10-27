Илья Геркус: «Зенит» без «Газпрома» сможет существовать. Они и «Спартак» – народные команды. Их бренды мощнее РПЛ»

Бывший генеральный директор Илья Геркус рассказал о статусе брендов и ее клубов.

– без сможет существовать?

– Думаю, да. «Зенит» без «Газпрома» сможет существовать. Но он будет с кем-то другим существовать.

«Зенит», как и , – это два неубиваемых бренда, которые мощнее, чем бренд Премьер-лиги в целом. Пусть не обижается Премьер-лига, но это действительно две народные команды.

«Зенит» – такой бренд, что его спонсировать почетно, понятно, полезно было бы для многих корпораций. Поэтому «Зенит» кого-то нашел бы. Нашлись бы люди.

Это, возможно, были бы не такие богатые и влиятельные компании. Ну, до этого был банк «ПСБ» [ОАО «Промышленно-строительный банк»], и «Зенит» как-то существовал. Может, не был на первом месте, но он был в пятерочке.

– И его все любили, кстати. Вся Россия.

– Мне кажется, это воспоминания сглаживают: «Ой, зато нас все любили». Скажем так, нас не боялись так сильно. «Зенит» не боялись до такой степени.

Зато тогда был ЦСКА – быстрорастущий такой.

– «Это Гинер все купил».

– Амбициозный, даже где-то нагловатый проект, который, как вы помните, скупал пачками игроков. Начиная от Ролана Гусева...

– Великое судейство Петтая мы помним.

– Да-да, вот это все. И ЦСКА, конечно, в тот момент выглядел «империей зла».

– Судя по вашему ответу, только два клуба в России смогут безболезненно [сменить владельцев].

– Два – безусловно.

– «Локомотив»?

– «Локомотив» – нет. Без «РЖД» «Локомотив», скорее всего, нырнет в первый дивизион, – сказал Геркус.