Клубный ЧМ перенесен на февраль 2021-го. «Бавария» не повторит рекорд «Барселоны» по трофеям за год

ФИФА сообщила о переносе чемпионата мира среди клубов.
Он состоится с 1 по 11 февраля из-за пандемии коронавируса. Изначально проведение турнира было запланировано на декабрь 2020 года.
Таким образом, «Бавария» не сможет повторить рекорд «Барселоны» и взять шесть трофеев за календарный год. Мюнхенцы выиграли 5 турниров – чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
«ЧМ среди клубов был подвержен разрушительному воздействию пандемии на континентальные клубные чемпионаты конфедераций, благодаря которым команды отбираются на турнир.
Введение строгих протоколов возврата к игре способствовало успешному возобновлению континентальных клубных чемпионатов, последний из которых теперь планируется завершить к январю 2021 года», – говорится в сообщении.