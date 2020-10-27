Геркус о самом популярном клубе России: «Спартак». «Зенит» не стал федеральной командой, за которую болеют повсеместно»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о самом популярном клубе России.

– Когда вы работали в , насколько я слышал, вы организовывали этот легендарный опрос: сколько человек болеет за «Зенит»?

– Я принимал участие.

– В итоге что, «Зенит» популярнее «Спартака»?

– В том моменте был, безусловно, да. Но это же ситуативно: сегодня – так, а через два месяца – по-другому.

– А сегодня?

– В 2020 году? Я думаю, нет, конечно.

– «Зенит» не популярнее?

– Нет.

– А как так могло получиться? «Спартак» – в 90-х, по сути, других команд у нас не было, если ты не живешь в самом Петербурге. Я из Ленинградской области, там вообще не было никакого «Зенита».

– Человеческое сердце переменчиво, сегодня одни герои, завтра – другие.

Сейчас, вы удивитесь, есть даже болельщики «Краснодара», которых 7 лет назад не существовало, никто не знал. Бывает.

«Зенит» хорошо выступал в еврокубках тогда, выиграл Кубок УЕФА. А «Спартак» выступал не так хорошо.

– Сегодня «Спартак» – самый популярный клуб России?

– Думаю, да. Если сейчас провести опрос, мое предположение – «Спартак», конечно, выиграет.

У «Зенита» одна из задач, которую я формулировал как руководитель направления стратегии, на которую клуб тратил усилия, но которая не достигнута, – это федерализация бренда, стать федеральной командой, за которую болеют повсеместно, развить региональное присутствие и вдохновить региональных болельщиков, которые были, есть и будут существовать, но сделать их понятным, нормальным и естественным явлением. Задача до конца не выполнена.

– Почему?

– Много причин. Сложный разговор.

– Это реально вообще?

– Платформа зенитовского бренда постоянно сваливалась на то, чтобы быть представителем Петербурга. Не в широком смысле, не ценностей Петербурга, а как географической точки. Не быть там классным, уютным, продвинутым, модным, музыкальным, как Питер, а быть конкретно вот здесь.

И это противопоставление «мы Питер, а вы не Питер», мне кажется, сильно отталкивает региональных болельщиков. Тут есть на уровне ментальности, смыслов проблема, которую «Зенит» так и не преодолел, сквозь эту стенку не пробился.

У «Спартака» нет почему-то такой проблемы. Он не воспринимается исключительно как Москва. Он есть как что-то еще, – сказал Геркус.

Илья Геркус: «Дзюбагейт возбудил Вираж. Давненько никого не хейтили, а тут такой повод. Как не написать заявление?»