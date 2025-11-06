19

«Аякс» уволил Хейтингу. У клуба 0 очков в ЛЧ и 4-е место в чемпионате Нидерландов

«Аякс» отправил Джонни Хейтингу в отставку с поста главного тренера.

«Аякс» уволил Джонни Хейтингу с поста главного тренера. Напомним, в мае с 41-летним специалистом подписали контракт до 2027 года.

Вместе с Хейтингой клуб покинул его ассистент Марсель Кайзер. «Аякс» уже начал поиск нового главного тренера, а пока его обязанности временно будет исполнять Фред Грим.

Под руководством Хейтинги «Аякс» проиграл все 4 матча в общем этапе Лиге чемпионов – против «Интера» (0:2), «Марселя» (0:4), «Челси» (1:5) и «Галатасарая» (0:3). В чемпионате Нидерландов клуб на данный момент занимает 4-е место, имея в активе 20 очков после 11 туров. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Аякса»
