Квалификация ЧМ-2022. Бразилия против Уругвая, Аргентина в гостях у Перу, Эквадор забил 6 голов Колумбии

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Сегодня состоятся матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке.

Сборная Эквадора разгромила Колумбию (6:1), Уругвай играет с Бразилией, а Аргентина – с Перу на выезде. 

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

4-й тур

Эквадор – Колумбия 6:1 (4:1, 2:0)
Дата проведения
18 ноября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Арболеда, 2:0 – Мена, 3:0 – 32 Эстрада, 4:0 – 39 Арреага, 4:1 – 45, пенальти Хамес, 5:1 – 78 Плата, 6:1 – 90 Эступиньян.
ЭквадорДомингес, Арболеда, Арреага, Эступиньян, Мендес, Перласа (Пресиадо, 87), Ибарра (Кайседо, 81), Муньос (Плата, 32), Мена (Рохас, 87), Эстрада, Кайседо.
КолумбияВаргас, Мохика (Фабра, 40), Мурильо, Орехуэла (Муриэль, 41), Санчес, Урибе (Барриос, 41), Куадрадо, Хамес, Лерма (Кардона, 65), Диас (Суарес, 41), Сапата.
Предупреждения:
Лерма (13), Ибарра (45), Перласа (51), Мурильо (54), Плата (60), Куадрадо (66), Мендес (69), Суарес (86), Фабра (90).
Удаление:
Плата (80).

 

Венесуэла – Чили 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
18 ноября, 00.00, «Estadio Olimpico de la UCV»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – дель Пино Маго, 1:1 – 15 Видаль, 2:1 – 81 Рондон.
ВенесуэлаФариньес, дель Пино Маго (Конде, 90), Анхель, Осорио, Гонсалес, Морено, Эррера, Мачис (Чансельор, 90), Саварино (Сотельдо, 70), Кассерес (Отеро, 78), Рондон.
ЧилиБраво, Диас, Марипан, Босежур, Исла, Пульгар (Вильчес, 89), Пинарес (Баэса, 46), Видаль, Санчес, Мора (Паласиос, 76), Менесес.
Предупреждения:
Марипан (8), Исла (46), дель Пино Маго (88).

 

Парагвай – Боливия 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
18 ноября, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19, пенальти Ромеро, 1:1 – 41 Морено, 1:2 – 45 Сеспедес, 2:2 – 72 Ромеро.
ПарагвайСильва, Гомес, Эспинола (Перес, 62), Бальбуэна, Алонсо (Рохас, 62), Санчес, Кардосо Лусена (Ромеро, 58), Хименес (Вильясанти, 83), Ромеро, Ромеро, Санабрия.
БоливияЛампе, Монтеро, Джузино, Сагредо, Рибера, Хустиниано, Сааведра, Сеспедес (Абрего, 81), Морено, Альварес (Чумасеро, 70), Арсе (Флорес, 80).
Предупреждения:
Джузино (35), Перес (71), Рибера (86).

 

Уругвай – Бразилия 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
18 ноября, 02.00, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34 Артур, 0:2 – 45 Ришарлисон.
УругвайКампанья, Годин, Касерес, Хименес, Оливерос, де ла Крус (Родригес, 70), Нандес, Торрейра (Арамбарри, 60), Бентанкур (Родригес, 60), Нуньес, Кавани.
БразилияЭдерсон, Тиаго Силва, Данило, Лоди, Маркиньос, Артур, Эвертон Рибейро, Дуглас Луис, Габриэл Жезус, Ришарлисон (Эвертон, 70), Фирмино.
Предупреждения:
Дуглас Луис (45), Хименес (51), Ришарлисон (59), Нандес (67), Родригес (76), Касерес (85).
Удаление:
Кавани (71).

 

Перу – Аргентина 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 ноября, 03.30, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика
ПеруГальесе, Абрам, Сантамария, Корсо, Трауко, Йотун, Акино, Каррильо, Куэва, Флорес, Лападула.
АргентинаАрмани, Монтиель, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Ло Чельсо, Паредес, де Пауль, Гонсалес, Месси, Мартинес.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

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