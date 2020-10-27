Квалификация ЧМ-2022. Бразилия против Уругвая, Аргентина в гостях у Перу, Эквадор забил 6 голов Колумбии

Сегодня состоятся матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке.

Сборная Эквадора разгромила Колумбию (6:1), играет с Бразилией, а – с на выезде.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке