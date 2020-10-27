Квалификация ЧМ-2022. Бразилия против Уругвая, Аргентина в гостях у Перу, Эквадор забил 6 голов Колумбии

Сегодня состоятся матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке.
Сборная Эквадора разгромила Колумбию (6:1), Уругвай играет с Бразилией, а Аргентина – с Перу на выезде.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка
4-й тур
- Дата проведения
- 18 ноября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
- Голы:
- 1:0 – 7 Арболеда, 2:0 – 9 Мена, 3:0 – 32 Эстрада, 4:0 – 39 Арреага, 4:1 – 45, пенальти Хамес, 5:1 – 78 Плата, 6:1 – 90 Эступиньян.
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Эквадор –
Домингес, Арболеда, Арреага, Эступиньян, Мендес, Перласа (Пресиадо, 87), Ибарра (Кайседо, 81), Муньос (Плата, 32), Мена (Рохас, 87), Эстрада, Кайседо.
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Колумбия –
Варгас, Мохика (Фабра, 40), Мурильо, Орехуэла (Муриэль, 41), Санчес, Урибе (Барриос, 41), Куадрадо, Хамес, Лерма (Кардона, 65), Диас (Суарес, 41), Сапата.
- Предупреждения:
- Лерма (13), Ибарра (45), Перласа (51), Мурильо (54), Плата (60), Куадрадо (66), Мендес (69), Суарес (86), Фабра (90).
- Удаление:
- Плата (80).
- Дата проведения
- 18 ноября, 00.00, «Estadio Olimpico de la UCV»
- Голы:
- 1:0 – 9 дель Пино Маго, 1:1 – 15 Видаль, 2:1 – 81 Рондон.
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Венесуэла –
Фариньес, дель Пино Маго (Конде, 90), Анхель, Осорио, Гонсалес, Морено, Эррера, Мачис (Чансельор, 90), Саварино (Сотельдо, 70), Кассерес (Отеро, 78), Рондон.
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Чили –
Браво, Диас, Марипан, Босежур, Исла, Пульгар (Вильчес, 89), Пинарес (Баэса, 46), Видаль, Санчес, Мора (Паласиос, 76), Менесес.
- Предупреждения:
- Марипан (8), Исла (46), дель Пино Маго (88).
- Дата проведения
- 18 ноября, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
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Парагвай –
Сильва, Гомес, Эспинола (Перес, 62), Бальбуэна, Алонсо (Рохас, 62), Санчес, Кардосо Лусена (Ромеро, 58), Хименес (Вильясанти, 83), Ромеро, Ромеро, Санабрия.
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Боливия –
Лампе, Монтеро, Джузино, Сагредо, Рибера, Хустиниано, Сааведра, Сеспедес (Абрего, 81), Морено, Альварес (Чумасеро, 70), Арсе (Флорес, 80).
- Дата проведения
- 18 ноября, 02.00, «Сентенарио»
- Голы:
- 0:1 – 34 Артур, 0:2 – 45 Ришарлисон.
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Уругвай –
Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Оливерос, де ла Крус (Родригес, 70), Нандес, Торрейра (Арамбарри, 60), Бентанкур (Родригес, 60), Нуньес, Кавани.
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Бразилия –
Эдерсон, Тиаго Силва, Данило, Лоди, Маркиньос, Артур, Эвертон Рибейро, Дуглас Луис, Габриэл Жезус, Ришарлисон (Эвертон, 70), Фирмино.
- Предупреждения:
- Дуглас Луис (45), Хименес (51), Ришарлисон (59), Нандес (67), Родригес (76), Касерес (85).
- Удаление:
- Кавани (71).
- Дата проведения
- 18 ноября, 03.30, «Estadio Nacional del Per?»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке