Франция выбила Португалию и вышла в полуфинал Лиги наций, у избитого Харитонова сотрясение и перелом носа, Fan ID и пиво на стадионах РПЛ, рекорд и провал Рамоса и другие новости утра

1. Франция – первый полуфиналист Лиги наций. Победа над Португалией не только вывела команду Дидье Дешама в плей-офф, но и лишила действующего чемпиона шансов защитить титул. У Криштиану против французов просто удручающая статистика.

Германия возглавила свою группу, обыграв Украину и воспользовавшись осечкой Испанией в игре со Швейцарией. Все результаты дня смотрите здесь.

2. Боец Сергей Харитонов угодил в больницу после драки с Адамом Яндиевым. У него диагностированы сотрясение мозга, ушибы, гематомы и перелом носа со смещением. Возможно, потребуется операция. Судя по всему, причиной конфликта послужил долг Яндиева в два миллиона рублей. Харитонов при встрече решил, что вернет свои деньги, но вместо этого получил удар кастетом.

3. Серхио Рамос стал рекордсменом Европы по числу матчей за сборную. Правда, достижение было смазано двумя (!!!) незабитыми пенальти (прервалась серия из 25 точных ударов) и упущенным лидерством Испании в группе.

«Реал» ведет переговоры с капитаном о продлении контракта, но переманить защитника готов «Манчестер Сити».

4. В России хотят ввести систему Fan ID для футбольных болельщиков по типу ЧМ-2018. Фанаты, естественно, против нововведений, президент «Урала» тоже эту идею не поддерживает, а в «Уфе» напротив за усиление мер безопасности на матчах. Также планируют вернуть пиво на стадионах, и эту инициативу встретили с гораздо большим одобрением.

5. Великобритания готова принять все матчи Евро-2020, идут переговоры. УЕФА настаивает, что хочет провести турнир в нескольких странах, но все может измениться.

6. Сенсация в «Формуле-1» – гонщик «Рейсинг Пойнт» Ланс Стролл взяв поул в квалификации к Гран-при Турции, став первым с 1997 года канадцем, кому удалось подобное. Его могли наказать за неподчинение желтым флагам, однако в итоге Стролл остался на поуле. Даниил Квят занял 17-ю позицию и очень расстроился.

7. Капитаном сборной России в игре с Турцией будет Георгий Джикия. Подъехало усиление – в общую группу вернулись Заболотный, Ерохин и Лесовой. Тренер турок ждет от россиян агрессивной игры, Андрей Аршавин считает соперника фаворитом.

8. Независимая комиссия установила, что прежнее руководство IBU не передавало данные России, чтобы скрыть положительные пробы.

9. Янник Синнер обыграл Вашека Поспишила в Софии и завоевал дебютный титул, став первым чемпионом турнира ATP, родившимся в 2001-м.

10. Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла первую контрольную гонку женской сборной России в Тюмени.

11. Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании. Его имя не называют, но известен приблизительный возраст.

12. КХЛ. «Салават» в Москве обыграл «Динамо», ЦСКА забросил семь шайб «Сочи», СКА победил «Северсталь».

13. UFC Fight Night 183. Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос победил Пола Фелдера раздельным решением судей и другие результаты.

Цитаты дня

Алина Загитова: «Всегда уделяю большое внимание здоровому питанию, чтобы хватало сил на все: тренировки, съемки, учебу»

Гекдениз Карадениз: «Молодые российские игроки любят снизить к себе требования после небольших достижений»

Фигу о Месси в «Барсе»: «Если не хочешь быть где-то, тебя ничто не удержит»

«Арсенала» Бауэр о менталитете россиян: «Люди закрытые, предвзяты к англоязычному миру. Возможно, дело в холодной войне»

Федун о смерти Джигарханяна: «Он был болельщиком «Спартака». Большая утрата»

Сергей Харитонов: «Самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления»