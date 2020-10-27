Потолок зарплат «Реала» – 468,5 млн евро, выше всех в Ла Лиге. У «Барсы» на 85,8 млн меньше, у «Атлетико» – на 215,8 млн

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Ла Лига направила в клубы информацию о потолках зарплат на чемпионат Испании на сезон-2020/21.

Самый высокий лимит установлен для «Реала» – 468,5 млн евро, следом идут «Барселона» (382,7 млн) и «Атлетико» (252,7 млн).

По сравнению с прошлым сезоном лимит «Барселоны» снизился почти на 300 млн евро (671,43 млн), «Реала» – более чем на 172 млн (641,05 млн), «Атлетико» – более чем на 95 млн (348,5 млн).

В целом зарплатные лимиты в Примере выглядят следующим образом: 

1. «Реал» – 468,5 млн евро;

2. «Барселона» – 382,7 млн евро;

3. «Атлетико» – 252,7 млн евро;

4. «Севилья» – 185,8 млн евро;

5. «Вильярреал» – 145,2 млн евро;

6. «Атлетик» – 119,8 млн евро;

7. «Валенсия» – 103,3 млн евро;

8. «Реал Сосьедад» – 100,8 млн евро;

9. «Бетис» – 71,3 млн евро;

10. «Сельта» – 62,5 млн евро;

11. «Гранада» – 56,4 млн евро; 

12. «Хетафе» – 52,5 млн евро;

13. «Вальядолид» – 49,3 млн евро;

14. «Осасуна» – 46,6 млн евро;

15. «Эйбар» – 42,7 млн евро; 

16. «Алавес» – 42 млн евро;

17. «Кадис» – 41 млн евро;

18. «Леванте» – 37,6 млн евро;

19. «Уэска» – 37 млн евро;

20. «Эльче» – 34,6 млн евро.

В чемпионате Испании действуют ограничения на размер зарплатной ведомости, при этом для каждой команды устанавливается отдельный лимит.

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