Адам Яндиев: «Я никогда не брал в долг. Если я что-то прошу, то мне просто дают»

Боец UFC Адам Яндиев считает, что давал ему деньги не в долг.

«Да, он меня одаривал подарками, но для чего он это делал? На десятый день, как мы пожили в Таиланде, я понял, что человеку что-то нужно. Он рассказал мне, в чем причина моего присутствия там.

Он попросил меня решить вопрос с нашим общим другом, который давал Харитонову деньги, одаривал его машинами, но у них произошла размолвка из-за того, что Сергей на него наговорил. Поездка в Таиланд, подарки, все это было нужно, чтобы я его защитил от Бекхана.

Сергей взял кредит в банке, чтобы помочь мне финансово? Он меня шокировал. То, что он мог делать такие щедрые поступки, уму непостижимо. Этот человек без выгоды и рубля не даст. Все знают, насколько он скуп.

На протяжении пяти-шести лет супруга подарила мне троих детей. Сергей был на Кавказе, он знает обычаи, он знает традиции, он знает, как кавказцы поступают. Он приехал с Китая, пригласил нас отметить его победу, и зная, что у нас недавно родился ребенок, он Аише на своей эйфории засунул в сумку деньги.

Когда вопрос был закрыт с его проблемами со всеми, в том числе с Бекханом, а он уже к тому времени один-два раза давал деньги в период этих проблем, Сергей начал меняться, показывать себя с другой стороны.

Я никогда не брал в долг. Если я что-то прошу, то мне просто дают – у меня такое окружение, это нормально», – сказал Яндиев.

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