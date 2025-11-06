Сборная Аргентины показала форму к ЧМ-2026 – белую с широкими голубыми полосками и эмблемой победителя чемпионата мира

Представлена новая домашняя форма сборной Аргентины.

Сборная Аргентины и Adidas представили новую форму к ЧМ-2026 .

Домашняя футболка оформлена широкими голубыми полосами на белом фоне и украшена золотыми логотипами, включая эмблему победителя чемпионата мира-2022.

Напомним, аргентинцы уже отобрались на турнир, который пройдет летом следующего года в США, Канаде и Мексике.

В ноябре национальная команда проведет товарищеский матч со сборной Анголы. Он пройдет 14 ноября.

Фото: instagram.com/afaseleccionen