Сборная Аргентины показала форму к ЧМ-2026 – белую с широкими голубыми полосками и эмблемой победителя чемпионата мира
Представлена новая домашняя форма сборной Аргентины.
Сборная Аргентины и Adidas представили новую форму к ЧМ-2026.
Домашняя футболка оформлена широкими голубыми полосами на белом фоне и украшена золотыми логотипами, включая эмблему победителя чемпионата мира-2022.
Напомним, аргентинцы уже отобрались на турнир, который пройдет летом следующего года в США, Канаде и Мексике.
В ноябре национальная команда проведет товарищеский матч со сборной Анголы. Он пройдет 14 ноября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Ассоциации футбола Аргентины
