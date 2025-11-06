Орлов об 1:3 с «Динамо»: «Может, «Зенит» решил, что им не надо бороться за Кубок? Но такой матч наносит серьезнейший удар по репутации футболистов и тренеров»

Геннадий Орлов: может, «Зенит» решил, что им не надо бороться за Кубок России.

Журналист и комментатор Геннадий Орлов предположил, что «Зенит » решил не бороться за Фонбет Кубок России.

Сине-бело-голубые проиграли «Динамо » (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка.

«Как теперь «Зениту» спасать положение после 1:3? Какой состав тренер поставит в Москве? Может, они решили, что им не надо бороться за Кубок. Такое тоже может быть. Но какой смысл тогда был устанавливать рекорд на групповой стадии, выиграв все матчи?

Я помню, что проигравший в Пути РПЛ не вылетает из Кубка. Но такие матчи – это еще и игра за репутацию. Так вот по репутации футболистов и тренеров «Зенита» вчера был нанесен серьезнейший удар. И болельщикам расстройство», – сказал Орлов.