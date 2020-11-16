Рублев упустил матчбол против Циципаса и потерял шансы на выход из группы итогового турнира

Теги видео ATP ATP Finals Андрей Рублев Стефанос Циципас Теннис

Дебютант итогового турнира ATP Андрей Рублев, во втором матче группового этапа уступивший действующему чемпиону Стефаносу Циципасу 1:6, 6:4, 6:7, потерял шансы на выход в полуфинал.

23-летний Рублев – обладатель пяти титулов сезона – допустил двойную ошибку на матчболе при 6:5 на тай-брейке. После его поражения в полуфинал из группы «Лондон» вышел чемпион US Open Доминик Тим.

Второй полуфиналист из группы определится во встрече Циципаса и Рафаэля Надаля в четверг.

Рублев очень обидно закончил борьбу на итоговом турнире: двойной ошибкой упустил матчбол против Циципаса и проиграл решающий тай-брейк

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