Рублев упустил матчбол против Циципаса и потерял шансы на выход из группы итогового турнира

Дебютант итогового турнира ATP Андрей Рублев, во втором матче группового этапа уступивший действующему чемпиону Стефаносу Циципасу 1:6, 6:4, 6:7, потерял шансы на выход в полуфинал.

Defending champ stayin’ alive!@StefTsitsipas survives a rollercoaster with Rublev 6-1 4-6 7-6(6) to set-up a showdown on Thursday with Nadal for the second semi-final spot in Group London 2020#NittoATPFinals pic.twitter.com/V0nSelaIbO — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2020

23-летний Рублев – обладатель пяти титулов сезона – допустил двойную ошибку на матчболе при 6:5 на тай-брейке. После его поражения в полуфинал из группы «Лондон» вышел чемпион US Open Доминик Тим.

Второй полуфиналист из группы определится во встрече Циципаса и Рафаэля Надаля в четверг.

Рублев очень обидно закончил борьбу на итоговом турнире: двойной ошибкой упустил матчбол против Циципаса и проиграл решающий тай-брейк