Матч Швейцария – Украина не состоится из-за коронавируса

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Сегодняшний матч между сборными Швейцарии и Украины в Лиге наций не состоится.

Департамент здравоохранения швейцарского кантона Люцерн отправил на карантин всю делегацию национальной команды Украины.

Украинская ассоциации футбола отмечает, что УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, но запрет местных властей делает это невозможным.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Начало матча Швейцария – Украина было запланировано на 22:45 по московскому времени.

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