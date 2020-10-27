Матч Швейцария – Украина не состоится из-за коронавируса

Сегодняшний матч между сборными Швейцарии и Украины в Лиге наций не состоится.
Департамент здравоохранения швейцарского кантона Люцерн отправил на карантин всю делегацию национальной команды Украины.
Украинская ассоциации футбола отмечает, что УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, но запрет местных властей делает это невозможным.
Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.
Начало матча Швейцария – Украина было запланировано на 22:45 по московскому времени.