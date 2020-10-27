Илья Геркус: «Зенит» не «империя зла». «Бавария» доит клубы, пользуясь финансовым рычагом. «Зенит» так себя не ведет»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Бавария Боруссия Дортмунд Мануэль Нойер Василий Уткин премьер-лига Россия бундеслига Германия Локомотив Тбилиси Маккаби Хайфа Матс Хуммельс Роберт Левандовски Марио Гетце Леон Горетцка Алексей Сутормин Илья Геркус Лерой Сане Футбол

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о «Зените».

– У вас есть понимание, почему «Зенит» сейчас так сильно не любят? В интернете – точно.

– Были тяжелые ситуации, которые, скажем так, не блестяще разруливались. Та же ситуация с Суторминым.

Я тут взялся в телеграме защищать свой клуб и говорить: «Друзья, вы когда ругаете «Зенит», смотрите на всех остальных». В их горестях не виноват «Зенит». Они не потому проигрывают «Локомотиву» Тбилиси или одной из «Маккаб». Не потому вы проигрываете, что вас как-то обесточили там – «Зенит».

На что мне говорят: «Да не, они забирают людей». «Зенит» не забирает людей. «Зенит» берет игроков из других клубов, но не берет так, как «Бавария» берет. Покажите мне «Зенит», который у главного своего конкурента выдернет четырех игроков. Сколько они [«Бавария»] из «Дортмунда» забрали? Левандовски, Гетце.

– Хуммельс.

– Горетцку из «Шальке» забрали. Сане с пересадкой в «Ман Сити». И про человека, который у них в воротах (Мануэль Нойер был куплен у «Шальке» – прим. Sports.ru), мы не говорим. Вот это люди доят другие клубы, пользуясь финансовым рычагом.

В этом смысле «Зенит» так себя не ведет. Он не берет из ЦСКА трех лучших, из «Спартака» трех лучших.

– «Зенит» – «империя зла». Это ваш друг [Василий Уткин] придумал. Как вы к этому относитесь?

– «Зенит», безусловно, не «империя зла». Наше сознание очень легко персонифицирует какие-то кризисные ситуации в каком-то одном объекте, – сказал Геркус.

Геркус о самом популярном клубе России: «Спартак». «Зенит» не стал федеральной командой, за которую болеют повсеместно»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья