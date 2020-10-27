Илья Геркус: «Зенит» не «империя зла». «Бавария» доит клубы, пользуясь финансовым рычагом. «Зенит» так себя не ведет»

Бывший генеральный директор поделился мнением о «Зените».

– У вас есть понимание, почему «Зенит» сейчас так сильно не любят? В интернете – точно.

– Были тяжелые ситуации, которые, скажем так, не блестяще разруливались. Та же ситуация с Суторминым.

Я тут взялся в телеграме защищать свой клуб и говорить: «Друзья, вы когда ругаете «Зенит», смотрите на всех остальных». В их горестях не виноват «Зенит». Они не потому проигрывают «Локомотиву» Тбилиси или одной из . Не потому вы проигрываете, что вас как-то обесточили там – «Зенит».

На что мне говорят: «Да не, они забирают людей». «Зенит» не забирает людей. «Зенит» берет игроков из других клубов, но не берет так, как «Бавария» берет. Покажите мне «Зенит», который у главного своего конкурента выдернет четырех игроков. Сколько они [ ] из забрали? Левандовски, Гетце.

– Хуммельс.

– Горетцку из «Шальке» забрали. Сане с пересадкой в «Ман Сити». И про человека, который у них в воротах ( был куплен у «Шальке» – прим. Sports.ru), мы не говорим. Вот это люди доят другие клубы, пользуясь финансовым рычагом.

В этом смысле «Зенит» так себя не ведет. Он не берет из трех лучших, из «Спартака» трех лучших.

– «Зенит» – «империя зла». Это ваш друг [ ] придумал. Как вы к этому относитесь?

– «Зенит», безусловно, не «империя зла». Наше сознание очень легко персонифицирует какие-то кризисные ситуации в каком-то одном объекте, – сказал Геркус.

Геркус о самом популярном клубе России: «Спартак». «Зенит» не стал федеральной командой, за которую болеют повсеместно»