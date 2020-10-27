ЦСКА грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение антиковидных норм на стадионе. «Спартак» наказывали за это

В отношении в Савеловском суде Москвы зарегистрирован административный материал в связи с несоблюдением санитарных норм во время домашней игры РПЛ с «Динамо» (3:1) 18 октября.

Как сообщает , наказание может последовать в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП – для юридических лиц она предполагает наложение штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Проверкой Роспотребнадзора было установлено, что на домашнем стадионе красно-синих допускались нарушения социального дистанцирования.

Организаторы также не следили за тем, что некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Дата рассмотрения материала в отношении ЦСКА в настоящий момент не назначена.

Ранее за аналогичное нарушение был оштрафован – его обязали выплатить 300 тысяч рублей, также был составлен протокол в отношении генерального директора клуба Шамиля Газизова.

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