Хэмилтон признан самым влиятельным британцем с черным цветом кожи в 2020 году, Стерлинг и Рэшфорд – вне топ-10

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признан самым влиятельным человеком года с черным цветом кожи в Великобритании по версии рейтинга Powerlist 2021.
При присуждении награды 2020 года особое внимание уделялось темам коронавируса и расового неравенства.
Второе место в списке занял профессор Кевин Фентон, занимающийся исследованиями COVID-19, третье – хип-хоп исполнитель Stormzy.
В этом сезоне Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахерам по количеству побед в Гран-при «Формулы-1» и сравнялся с немцем по количеству титулов, в седьмой раз став чемпионом мира.
Также Льюис активно высказывался на тему борьбы с неравенством и поддержал движение Black Lives Matter.
«Для меня первая строчка в списке – абсолютная честь, я это очень ценю. Для меня это монументальный момент. Я очень горжусь признанием, особенно в черном сообществе.
Все представители этого списка являются вдохновляющими фигурами и лидерами в своей индустрии. Если честно, я в восторге от того, что меня упоминают в одном ряду с ними», – прокомментировал Хэмилтон новое достижение.
В список также вошли футболисты сборной Англии Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), боксер Энтони Джошуа, а также чемпионка мира по спринту Дина Эшер-Смит, не попавшие в топ-10.
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