Хэмилтон признан самым влиятельным британцем с черным цветом кожи в 2020 году, Стерлинг и Рэшфорд – вне топ-10

Гонщик признан самым влиятельным человеком года с черным цветом кожи в Великобритании по версии рейтинга Powerlist 2021.

При присуждении награды 2020 года особое внимание уделялось темам коронавируса и расового неравенства.

Второе место в списке занял профессор Кевин Фентон, занимающийся исследованиями , третье – хип-хоп исполнитель Stormzy.

В этом сезоне Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахерам по количеству побед в Гран-при «Формулы-1» и сравнялся с немцем по количеству титулов, в седьмой раз став чемпионом мира.

Также Льюис активно высказывался на тему борьбы с неравенством и поддержал движение Black Lives Matter.

«Для меня первая строчка в списке – абсолютная честь, я это очень ценю. Для меня это монументальный момент. Я очень горжусь признанием, особенно в черном сообществе.

Все представители этого списка являются вдохновляющими фигурами и лидерами в своей индустрии. Если честно, я в восторге от того, что меня упоминают в одном ряду с ними», – прокомментировал Хэмилтон новое достижение.

В список также вошли футболисты сборной Англии ( ) и («Манчестер Юнайтед»), боксер Энтони Джошуа, а также чемпионка мира по спринту Дина Эшер-Смит, не попавшие в топ-10.

Трансфер Хэмилтона в «Мерседес» считали будущим провалом. Льюиса не поняли отец и Баттон, а пресса назвала переход риском из-за эмоций

Хэмилтон воюет за равенство, но затыкает чемпионов «Ф-1» и атакует коллег с требованием преклонить колено. Разжигает рознь еще сильнее

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