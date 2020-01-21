Назаров о законе Родченкова: «Российская армия завершила войну в Нагорном Карабахе за два дня. Нашим американским друзьям это не понравилось»

Экс-тренер клубов прокомментировал принятие Сенатом США антидопингового закона имени Григория Родченкова.

«Самое смешное, что первый, кто попадает под этот принятый закон – это сам . Хорошо, что он пролоббировал там только лишь штраф в один миллион долларов и 10 лет тюрьмы, а не публичный расстрел возле статуи Свободы.

Думаю, американцы приняли этот закон в первую очередь против России. Повод – Олимпиада в , но подтекст – растущая роль нашей страны на мировой арене.

То, например, как российская армия завершила войну в Нагорном Карабахе за два дня, выступив в роли миротворцев. Конечно, нашим американским друзьям это не понравилось.

Для них лучше, чтобы конфликт продолжался. А этот новый закон – лишь повод для очередных провокаций, уже на спортивной арене, где атлеты могут быть взяты в заложники», – заявил Назаров.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами