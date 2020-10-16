«Краснодар» наехал на «Спартак» и судей, Хэмилтон побил рекорд Шумахера, «Юве» без Роналду опять не выиграл, «Зенит» верит в Семака и другие новости утра

1.«Краснодар» взорвался, обвинив в предвзятости судью Безбородова, который, по мнению клуба, «принес на блюдечке» победу «Спартаку». И судейский комитет ярость «Краснодара», похоже, понимает, говорят, в РФС крайне возмущены работой рефери. Главная претензия «быков»: почему гол Понсе засчитали, а Кайо – нет. Мнения разделились: кто-то думает, что Понсе нарушал правила, кто-то утверждает, что все было чисто. А вы как считаете?
2. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд Михаэля Шумахера по победам в «Формуле-1». Да здравствует новый император!
3. «Ювентус» не может собраться без Роналду – ничья с «Вероной» и очередная потеря очков в Серии А. Криш снова сдал положительный тест на коронавирус, матч с «Барселоной» – уже послезавтра.
4. «Зенит» не собирается увольнять Сергея Семака, руководство клуба публично поддержало своего тренера. Хотя команда в очевидном кризисе, недоволен даже Геннадий Орлов.
5. «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом». Стало известно, что ВАР проверял контакт Каземиро и Месси в штрафной, но пенальти в итоге не назначили. Куману за критику работы судей грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.
6. Анна Щербакова одержала победу на Кубке России по фигурному катанию, второе место у Дарьи Усачевой, Елизавета Туктамышева – третья.
7. Гол Мирзова в стиле Лео Месси на 91-й минуте принес «Химкам» победу над «Ростовом». Еременко получил красную карточку, хотя Валерий Карпин считает, что удаление несправедливое. «Уфа» проиграла «Ахмату» и не побеждает уже в 10 матчах кряду.
8. В АПЛ «Лестер» обыграл «Арсенал», прервав 47-летнюю серию без побед над «канонирами» в гостях. Забил, естественно, главный эксперт по «Арсеналу» Джейми Варди. «Эвертон» проиграл впервые в сезоне, позволив «Ливерпулю» догнать себя по итогам тура.
9. Хабиб заработал более 3 млн долларов за бой с Гейджи. Российского чемпиона с победой поздравил Владимир Путин.
10. КХЛ. «Спартак» обыграл «Сочи», набрав очки в седьмом матче подряд. Радил сделал хет-трик, отличную игру демонстрируют вратарь Гудачек и форвард Лехтеря. ЦСКА победил «Куньлунь», все результаты дня – здесь.
11. Фонд «Спартака» организовал встречу с Кокориным 6-летней девочке после операции по протезированию кисти.
12. СК возбудил уголовное дело о заказном убийстве отца экс-гонщика «Ф-1» Виталия Петрова.
13. Легенда «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо заразился коронавирусом.
14. Федун готов дать Хабибу стадион «Спартака» для проведения боя, если он решит возобновить карьеру.
Цитаты дня
Дэйна Уайт – Хабибу: «Ты лучший боец в мире и величайший в истории спорта»
Степашин о Кокорине: «Надо любить футбол, а не деньги. Надо иногда цену себе знать»
Гендиректор «Зенита» о матче с «Боруссией» в ЛЧ: «Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде. Их стоимость втрое выше нашей»
Мостовой о Тедеско: «Посмотрел бы на него в «Роторе», «Тамбове», «Химках». Он берет очки в клубе, где созданы все условия»
Джон Джонс о величии Хабиба: «Я победил в пятнадцати титульных боях, а он в четырех»
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