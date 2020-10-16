Гендиректор «Зенита» о Семаке: «Руководство и акционеры доверяют тренеру. Даже «Бавария» не все матчи выигрывает»

Генеральный директор «Зенита» заявил, что руководство и акционеры клуба доверяют главному тренеру Сергею Семаку и его тренерскому штабу.



«Вы знаете, команда не проигрывала два года на своем поле, и вот последовали два неприятных болезненных поражения.

Но даже «Бавария» не все игры выигрывает. У руководства клуба, у акционеров клуба есть доверие и к главному тренеру, и к тренерскому штабу», – сказал Медведев.

«Зенит» в субботу дома проиграл «Рубину» (1:2) в 12-м туре чемпионата России. В предыдущей встрече команда уступила дома «Брюгге» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

Кризис «Зенита» перед Дортмундом: два домашних поражения, истощенные лидеры, неконкретные объяснения Семака