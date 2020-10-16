В РФС возмущены работой Безбородова на матче «Краснодар» – «Спартак» («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Владислав Безбородов Краснодар Чемпионат.com Футбол

В РФС крайне недовольны качеством работы бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым на матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3), утверждает «Чемпионат».

«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне.

Если эта судейская бригада позволит себе такую работу еще раз, то могут закончить свои карьеры», – сообщил источник в РФС.

Сегодня генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с резким заявлением по следам матча со «Спартаком». В частности, в нем было сказано, что арбитры оценивали эпизоды этой игры предвзято, а судья Владислав Безбородов назван «непотопляемым».

«Краснодар» – «Спартаку»: «Предвзятое судейство принесло вам победу. Безбородов непотопляем, он же не Казарцев»

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