«Барса» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом» в федерацию футбола Испании

подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в класико с «Реалом» (1:3).

Основной причиной недовольства каталонского клуба является пенальти, назначенный после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной. Перед принятием решения судья консультировался с ВАР.

Подача жалобы является формальным жестом, но «Барса» надеется таким образом привлечь внимание к работе ВАР в этом сезоне .

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