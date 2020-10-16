Контакт Каземиро и Месси в штрафной «Реала» рассматривал ВАР. Пенальти не назначили

Арбитры, работавшие на матче 7-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» (1:3), приняли спорное решение.
В первом тайме класико при счете 1:1 у полузащитника мадридского клуба Каземиро случился контакт с нападающим каталонцев Лионелем Месси в своей штрафной. После падения аргентинец не выразил возмущения тем, что арбитр не назначает пенальти.
Некоторое время спустя главный судья Хуан Мартинес Мунуэра приложил руку к уху, указывая, что консультируется с рефери, работающими на системе ВАР.
Эпизод просматривали около минуты, а затем судья принял решение продолжить игру, не назначив пенальти в пользу «Барселоны».
Фото: скриншот из трансляции телеканала Movistar
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