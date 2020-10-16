Степашин о Кокорине: «Надо любить футбол, а не деньги. Надо иногда цену себе знать»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о форварде «Спартака» Александре Кокорине.
– Бувач говорил, что он летом хотел взять в «Динамо» Александра Кокорина, но по каким-то причинам не получилось.
– По финансовым.
– Только они?
– Да.
– А все слухи про «звонки сверху»?
– Нет.
– Такого не было?
– Нет, ну, я же член совета директоров.
Тем более Кокору я знаю с 17 лет. Надо иногда цену себе знать, и все будет нормально. Надо любить футбол, а не деньги, – сказал Степашин.
Агент Гурцкая: «Кокорину давали в Италии 1,6-1,8 млн евро в год. Меньше чем за 2,2-2,4 млн он не поехал бы в Европу. Гаттузо спрашивал о Саше»