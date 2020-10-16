Степашин о Кокорине: «Надо любить футбол, а не деньги. Надо иногда цену себе знать»

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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о форварде «Спартака» Александре Кокорине.

– Бувач говорил, что он летом хотел взять в «Динамо» Александра Кокорина, но по каким-то причинам не получилось.

– По финансовым.

– Только они?

– Да.

– А все слухи про «звонки сверху»?

– Нет.

– Такого не было?

– Нет, ну, я же член совета директоров.

Тем более Кокору я знаю с 17 лет. Надо иногда цену себе знать, и все будет нормально. Надо любить футбол, а не деньги, – сказал Степашин.

Агент Гурцкая: «Кокорину давали в Италии 1,6-1,8 млн евро в год. Меньше чем за 2,2-2,4 млн он не поехал бы в Европу. Гаттузо спрашивал о Саше»

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