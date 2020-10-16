Федун готов дать Хабибу стадион «Спартака» для проведения боя, если он решит возобновить карьеру

Журналист Василий Конов сообщил, что владелец готов предоставить стадион московского клуба для проведения боя, если чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов решит возобновить карьеру.

«По моей информации, Леонид Федун готов предоставить Хабибу Нурмагомедову спартаковский стадион для проведения боя, если Хабиб решит возобновить карьеру.

Леонид Арнольдович понимает в бизнесе и популярности», – написал Конов.

Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейджи. Российский боец победил удушающим приемом во 2-м раунде.

Он одержал 29-ю победу в 29 боях в смешанных единоборствах. Для него эта защита титула стала третьей.

Эмоции Хабиба после победы над Гейджи: долго не вставал с канваса, вспомнил отца и не сдержал слез