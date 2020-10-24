Кубок России. Щербакова, Усачева, Туктамышева и Самодурова представят произвольные программы

Сегодня на этапе Кубка России в Сочи женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует Дарья Усачева.

Кубок России по фигурному катанию

3-й этап

Сочи

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале и сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Монич

2. Алина Забора

3. Станислава Молчанова

4. Арина Андреева

5.

Вторая разминка

6. Анастасия Гулякова

7.

8.

9. Анна Щербакова

10. Елизавета Туктамышева

Положение после короткой программы

1. Дарья Усачева – 78,41

2. – 77,47

2. – 77,36

4. – 69,29

5. Софья Самодурова – 65,26

6. Елизавета Нугуманова – 64,97

7. Станислава Молчанова – 60,91

8. Арина Андреева – 52,40

9. Алина Забора – 48,83

10. Екатерина Монич – 44,14