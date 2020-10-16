Карпин об удалении Еременко: «Он не видел игрока, опускал ногу после остановки мяча. Не оставлять же ее в воздухе»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча 12-го тура с «Химками» (0:2).

– владел инициативой и давил, старался победить, но пропустил 2 гола в конце встречи. В чем причина?

– Причина в том, что мы не забили, а они забили. Мы вдесятером еще пытались выиграть.

– По поводу того, что вдесятером, вы разговаривали с Романом [Еременко]? В чем причина такой резкой игры в этом эпизоде?

– Серьезно? Вы сейчас серьезно?

– Я думаю, что вы наверняка поговорили с футболистом, услышали какие-то его объяснения, почему он в том эпизоде сыграл прямой ногой, за что получил красную карточку.

– Он прямой ногой играл? Вы серьезно? Вы видели момент?

– Видел на повторе, да.

– И? Он играл прямой ногой куда? Он останавливал мяч. Он останавливал мяч и игрока этого даже не видел. Какая резкая игра? Он останавливал мяч, и нога опускалась.

– Значит, с судейским решением в этом эпизоде вы не согласны?

– Я, естественно, не согласен с тем, что это красная карточка, желтая – окей. Он игрока этого не видит, играет в мяч и опускает ногу на землю. Он же не может оставить в воздухе. Вот он и попадает в бедро, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что у Еременко уже была желтая карточка, которую он получил в первом тайме за отмашку в борьбе с Александром Долговым.

Он был бы удален в любом случае, даже если бы арбитр Василий Казарцев показал ему за фол на Илье Кухарчуке предупреждение, которое стало бы для Еременко вторым.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Казарцев удалил Еременко за удар Кухарчука в область паха. Судья отменил пенальти после ВАР