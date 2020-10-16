Мостовой о Тедеско: «Посмотрел бы на него в «Роторе», «Тамбове», «Химках». Он берет очки в клубе, где созданы все условия»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.
– Таблица – вещь упрямая. «Спартак» – единоличный лидер. Способна ли команда Тедеско стать чемпионом?
– А о чем я говорил в самом начале чемпионата? С таким составом и бюджетом «Спартак» не имеет права опуститься ниже третьего места.
Ничего удивительного сейчас не происходит. Конкуренты устают в еврокубках. Так почему бы красно-белым не лидировать?
– Вы не раз говорили, что не понимаете, зачем «Спартак» пригласил в свое время Тедеско. Сейчас поменяли свою точку зрения?
– Я от своих слов не отказываюсь. Действительно не понимал, почему позвали именно этого специалиста.
То же самое могу сказать и про Шварца в «Динамо». Я тоже не знаю, кто это такой и зачем его берут.
– Но разве Тедеско своей работой не доказывает, что «Спартак» сделал правильный выбор?
– А что ему остается делать?
– В смысле?
– Ему платят бешеные деньги, покупают игроков. Почему бы не давать результат?
Я бы хотел на него посмотреть в «Роторе», «Тамбове», «Химках». Для меня не показатель, когда специалист набирает очки в клубе, где созданы все условия. То же самое я и про «Зенит» говорю.
Когда питерцы становятся чемпионами, всем задаю вопрос: «А что здесь такого? Там столько денег на трансферы потрачено».
Но потом Лига чемпионов все расставляет по своим местам. Можно привести пример Бердыева, который с далеко не звездным «Ростовом» чуть чемпионом не стал, «Баварию» обыгрывал.
Я по-прежнему не понимаю политики наших клубов. Зачем привозить дорогостоящих иностранцев, платить им бешеные деньги, когда можно давать шансы своим тренерам? Своих футбольных людей в нашей стране полным-полно, – сказал Мостовой.
Тедеско вывел «Спартак» на чистое первое и сделал явным претендентом на чемпионство. Он заслужил этот новый контракт