Глава судейского комитета: «Краснодар» можно понять. Если судья дает бороться, не надо свистеть до гола. ЭСК все рассмотрит»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарий по поводу заявления генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе и в 12-м туре со (1:3).

«Люди в очень эмоциональны. По-человечески их можно понять.

Трактовка момента в моменте отмененного гола «Краснодара» действительно могла быть для них непонятной. Если судья дает бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Это все можно понять.

Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК [экспертно-судейская комиссия] рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты.

Думаю, в ближайшее время «Краснодар» пришлет запрос. Все будет рассмотрено», – сказал Хачатурянц.