Глава судейского комитета: «Краснодар» можно понять. Если судья дает бороться, не надо свистеть до гола. ЭСК все рассмотрит»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Владислав Безбородов Краснодар Владимир Хашиг Кирилл Левников Чемпионат.com Ашот Хачатурянц ЭСК РФС Футбол

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарий по поводу заявления генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в 12-м туре РПЛ со «Спартаком» (1:3).

«Люди в «Краснодаре» очень эмоциональны. По-человечески их можно понять.

Трактовка момента в моменте отмененного гола «Краснодара» действительно могла быть для них непонятной. Если судья дает бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Это все можно понять.

Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК [экспертно-судейская комиссия] рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты.

Думаю, в ближайшее время «Краснодар» пришлет запрос. Все будет рассмотрено», – сказал Хачатурянц.

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