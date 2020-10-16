Руководство «Зенита» не планирует увольнять Семака и доверяет ему (Bobsoccer)

В «Зените» не задумываются о смене главного тренера.

По информации Bobsoccer, клуб полностью доверяет Сергею Семаку и не думает о его отставке.

Утверждается, что руководство «Зенита» и тренерский штаб команды понимают природу последних неудач и вместе работают над исправлением ситуации.

На данный момент «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на 3 очка.

28 октября сине-бело-голубые сыграют с дортмундской «Боруссией» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Кризис «Зенита» перед Дортмундом: два домашних поражения, истощенные лидеры, неконкретные объяснения Семака