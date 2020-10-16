Экс-судья Николаев о голе Понсе: «Игровой момент, борьба за мяч. Игрок «Краснодара» поскользнулся»

Экс-арбитр Алексей Николаев прокомментировал спорные эпизоды матча 12-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).

На 13-й минуте игры форвард москвичей открыл счет после противостояния с Евгением Черновым в штрафной площади.

Во второй половине арбитры не засчитали гол «Краснодара», забитый со штрафного: защитник Самюэль Жиго упал в результате борьбы с Александром Мартыновичем.

– Мы видим, что сначала игрок «Краснодара» поскользнулся, а потом, на мой взгляд, дальнейший контакт не повлиял на то, что он не смог выбить мяч.

У меня нет ощущения, что Понсе сильным движением отбросил игрока соперников. Это игровой момент, борьба за мяч, которую выигрывает нападающий .

– Что по поводу отмены гола «Краснодара»?

– Здесь мы видим, что идет подача со штрафного. Прямо на глазах Безбородова происходит толчок со стороны защитника «Краснодара». Нужно обратить внимание, что сначала игра была остановлена, а потом был забит гол.

В этой ситуации идет даже не отмена гола, а фиксация нарушения, после которого уже забивается гол, – сказал Николаев в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с .