СК возбудил уголовное дело о заказном убийстве отца экс-гонщика «Ф-1» Виталия Петрова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о заказном убийстве муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова – отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова.

Убийство произошло вечером 24 октября под Выборгом. По данным следствия, Петрова-старшего, находившегося на территории своего коттеджа, застрелили с противоположного берега реки. Личность преступника пока не установлена.

Виталий Петров исполнял обязанности стюарда на Гран-при Португалии. После того, как стало известно о преступлении, Виталий уступил свое место гонщику автомобиля безопасности «Формулы E» Бруно Коррейе.

Под Выборгом застрелили отца экс-пилота «Ф-1» Виталия Петрова

Виталий Петров уступил место стюарда на Гран-при Португалии в связи с гибелью отца

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