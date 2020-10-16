Гол Мирзова на 91-й минуте принес «Химкам» победу над «Ростовом» (2:0), еще забил Идову

В 12-м туре РПЛ дома уступил «Химкам» (0:2).

.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол в на 91-й минуте после сольного прохода забил хавбек . Через три минуты забил защитник .

«Ростов», набрав 20 очков, занимает шестое место в таблице. У «Химок» – 9 очков и 14-е место.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ