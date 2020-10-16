Гол Мирзова на 91-й минуте принес «Химкам» победу над «Ростовом» (2:0), еще забил Идову

В 12-м туре РПЛ «Ростов» дома уступил «Химкам» (0:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный гол в на 91-й минуте после сольного прохода забил хавбек Резиуан Мирзов. Через три минуты забил защитник Брайан Идову.
«Ростов», набрав 20 очков, занимает шестое место в таблице. У «Химок» – 9 очков и 14-е место.
- Дата проведения
- 25 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Козлов, Осипенко, Терентьев (Поярков, 46), Хаджикадунич, Хасимото, Мамаев (Гигович, 83), Глебов (Тугарев, 46), Еременко, Обухов (Байрамян, 46), Полоз (Альмквист, 85).
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Химки –
Лантратов, Идову, Тихий, Гапон, Данилкин, Трошечкин (Могилевец, 76), Глушаков, Боженов, Мирзов, Долгов (Кухарчук, 58), Конате (Дядюн, 83).
- Удаление:
- Еременко (71).