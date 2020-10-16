Гол Мирзова на 91-й минуте принес «Химкам» победу над «Ростовом» (2:0), еще забил Идову

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия Sports.ru Брайан Идову Резиуан Мирзов Футбол

В 12-м туре РПЛ «Ростов» дома уступил «Химкам» (0:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол в на 91-й минуте после сольного прохода забил хавбек Резиуан Мирзов. Через три минуты забил защитник Брайан Идову.

«Ростов», набрав 20 очков, занимает шестое место в таблице. У «Химок» – 9 очков и 14-е место.

Ростов – Химки 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
25 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 90 Мирзов, 0:2 – 90 Идову.
РостовПесьяков, Козлов, Осипенко, Терентьев (Поярков, 46), Хаджикадунич, Хасимото, Мамаев (Гигович, 83), Глебов (Тугарев, 46), Еременко, Обухов (Байрамян, 46), Полоз (Альмквист, 85).
ХимкиЛантратов, Идову, Тихий, Гапон, Данилкин, Трошечкин (Могилевец, 76), Глушаков, Боженов, Мирзов, Долгов (Кухарчук, 58), Конате (Дядюн, 83).
Предупреждения:
Мирзов (22), Еременко (26), Обухов (42), Тихий (73), Гапон (87).
Удаление:
Еременко (71).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья