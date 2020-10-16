Геннадий Орлов: «Зенит» чемпионом не станет с таким футболом. Народ просто убит в Питере»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о текущем состоянии «Зенита» на фоне поражения петербургской команды от «Рубина» (1:2) в 12-м туре

«По-моему, сыграл даже хуже, чем против «Брюгге». Мало что получается, не клеится… Возможно, футболисты не выдержали шквала критики, причем заслуженной, после Лиги чемпионов.

В театре есть такое понятие – «кризис жанра». Так бывает. Но сейчас тренерам надо разобраться, покопаться. «Зенит» опять был академичным. Где горящие глаза, где жажда борьбы? Вот взорвался и все перевернул.

Трудный период для Семака. Серьезное испытание для всей команды. Народ в Питере просто убит. Болельщики разводят руками, ничего не могут понять. Как можно так проводить дома второй матч кряду?

С таким футболом «Зенит», конечно, чемпионом не станет. Надо ставить качественную игру. Тогда и очки придут. У Слуцкого это получилось. Хорошие у него ребята, ничего не скажешь», – поделился мыслями журналист.