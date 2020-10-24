Хэмилтон обогнал Шумахера по победам в «Формуле-1»

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вышел на чистое первое место по победам в «Формуле-1».

На Гран-при Португалии пилот в 92-й раз поднялся на высшую ступень подиума.

Долгое время рекорд удерживал семикратный чемпион «Ф-1» – на его счету 91 победа.

В топ-5 по числу побед также входят (53), (51) и (41).

Хэмилтон лидирует в чемпионате и приближается к повторению рекорда Шумахера по количеству титулов.

Гран-при Португалии-2020. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 19-й

Льюис Хэмилтон – главный рекордсмен «Ф-1», но великий ли он? Главные мысли из нашего подкаста – теперь текстом

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