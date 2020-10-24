Гран-при Португалии-2020. Видеотрансляция

В 16:10 по московскому времени на автодроме «Алгарве» в Портимане начался первый с 1996 года Гран-при Португалии.

На Sports.ru доступна видеотрансляция гонки.

За событиями гонки можно следить на странице онлайна:

Хэмилтон близок к большому рекорду, Ферстаппен – главный соперник «Мерседеса» в Португалии

Гран-при Португалии

Международный автодром Алгарве, Портиман

25 октября 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

6. Алекс Албон («Ред Булл»)

7. Карлос Сайнс («Макларен»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

10. Даниэль Риккардо («Рено»)

11. Эстебан Окон («Рено»)

12. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

13. («Альфа Таури»)

14. Джордж Расселл («Уильямс»)

15. ( )

16. («Альфа Ромео»)

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

18. Ромен Грожан («Хаас»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

Гран-при Португалии-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 13-й

Ферстаппен вынес соперника в тренировке «Ф-1» и обозвал умственно отсталым. Судьи никого не наказали, но фанаты возмущены

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