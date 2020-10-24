Гран-при Португалии-2020. Видеотрансляция

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В 16:10 по московскому времени на автодроме «Алгарве» в Портимане начался первый с 1996 года Гран-при Португалии.

На Sports.ru доступна видеотрансляция гонки.

За событиями гонки можно следить на странице онлайна:

Хэмилтон близок к большому рекорду, Ферстаппен – главный соперник «Мерседеса» в Португалии

 
Гран-при Португалии
Международный автодром Алгарве, Портиман
25 октября 2020 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
6. Алекс Албон («Ред Булл»)
7. Карлос Сайнс («Макларен»)
8. Ландо Норрис («Макларен»)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
10. Даниэль Риккардо («Рено»)
11. Эстебан Окон («Рено»)
12. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
13. Даниил Квят («Альфа Таури»)
14. Джордж Расселл («Уильямс»)
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
18. Ромен Грожан («Хаас»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Николас Латифи («Уильямс»)
 

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