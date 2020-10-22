Джон Джонс о величии Хабиба: «Я победил в пятнадцати титульных боях, а он в четырех»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе не согласен с мнением, что чемпион промоушена в легком весе достоин статуса одного из лучших бойцов в истории.

«Я победил в пятнадцати титульных боях, а он в четырех. Тот факт, что это на полном серьезе обсуждается, уже поражает меня.

Я действительно уважаю Хабиба, я уважаю его типаж человека, но получить так статус лучшего ты не можешь.

К сожалению, четыре титульных поединка не дают тебе такого права, как бы ты нам ни нравился», – сказал Джонс.

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