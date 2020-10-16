«Арсенал» проиграл дома «Лестеру» (0:1). Варди забил победный гол, выйдя на замену

Теги премьер-лига Англия Арсенал Sports.ru Лестер Джейми Варди Футбол

В 6-м туре АПЛ «Арсенал» проиграл на своем поле «Лестеру» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол забил нападающий «лис» Джейми Варди, вышедший на замену во втором тайме.

Арсенал – Лестер 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
25 октября, 22.15, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 80 Варди.
АрсеналЛено, Бельерин, Давид Луиз (Мустафи, 49), Габриэл, Тирни (Нкетиа, 81), Томас, Джака, Себальос, Сака (Пепе, 65), Обамеянг, Ляказетт.
ЛестерШмейхель, Джастин, Фофана, Эванс, Кастань, Прат (Варди, 60), Менди, Мэддисон (Олбрайтон, 85), Тилеманс, Барнс (Ундер, 75), Фукс.
Предупреждения:
Бельерин (30), Фукс (32), Тилеманс (41), Фофана (52), Ляказетт (57), Мэддисон (67), Эванс (74), Джака (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья