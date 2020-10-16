«Арсенал» проиграл дома «Лестеру» (0:1). Варди забил победный гол, выйдя на замену

В 6-м туре АПЛ «Арсенал» проиграл на своем поле «Лестеру» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный гол забил нападающий «лис» Джейми Варди, вышедший на замену во втором тайме.
- Дата проведения
- 25 октября, 22.15, «Эмирейтс»
- Гол:
- 0:1 – 80 Варди.
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Арсенал –
Лено, Бельерин, Давид Луиз (Мустафи, 49), Габриэл, Тирни (Нкетиа, 81), Томас, Джака, Себальос, Сака (Пепе, 65), Обамеянг, Ляказетт.
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Лестер –
Шмейхель, Джастин, Фофана, Эванс, Кастань, Прат (Варди, 60), Менди, Мэддисон (Олбрайтон, 85), Тилеманс, Барнс (Ундер, 75), Фукс.