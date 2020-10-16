Гендиректор «Зенита» о матче с «Боруссией» в ЛЧ: «Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде. Их стоимость втрое выше нашей»

Генеральный директор «Зенита» высказался по поводу неудачных результатов команды в чемпионате России и иге чемпионов на этой неделе.

«Ситуация непростая. Из нее надо выходить. Два поражения на своем поле, впервые за два года проиграли в дома, причем опять «Рубину».

«Рубин» – очень хорошая команда. Слуцкий – опытный тренер, который выжимает максимум возможностей.

Впереди у нас борьба в Лиге чемпионов, борьба за чемпионство. «Боруссия» – очень серьезный соперник.

Они очень убедительно раскатали «Шальке». Победили 3:0, не дали им нанести ни одного удара в створ. А если ты в створ не бьешь, значит, не выиграешь.

Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде, что очень тяжело с такой сильной командой, стоимость которой в три раза выше нашей.

У Сергея Богдановича полный кредит доверия, уверен, что «Зенит» вернется на победную стезю», – сказал Медведев.

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