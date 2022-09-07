Нугуманова о скандале со штабом Рукавицына: «Не общаемся, не здороваемся. Не знаю, какое было расследование, со мной никто не говорил по этой теме»

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова контрольные прокаты Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась о расследовании скандального дела с участием тренера Евгения Рукавицына.

В мае Нугуманова сообщала об оскорблениях и угрозах со стороны тренерского штаба, после чего перешла в группу Елены Соколовой. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга проводила проверку по этому делу.

– Как в новой группе освоилась?

– Освоилась очень хорошо, со всеми ребятами отличные отношения, с тренером тоже очень хорошие. Катаюсь в удовольствие. Прихожу, у меня есть лед. Он практически пустой. Я же единственная одиночница в группе. Созданы все условия, они очень хорошие.

– С предыдущим тренерским штабом ты поддерживаешь отношения?

– Вопрос… каверзный. Конечно, мы не общаемся. Как можно общаться после того, что было? Не общаемся, не здороваемся. Ничего подобного нет.

– А расследование городской федерации чем-то закончилось? Ты не очень положительно комментировала его итоги.

– Не знаю, какое там было расследование. Со мной никто не говорил по этой теме. Какое расследование? Его не было.

– То есть должно еще что-то произойти?

– Моя цель была рассказать людям, какая была проблема у меня в этой группе, что мне мешало, чтобы у меня было все хорошо в спорте. И мне хотелось бы, чтобы это ни с одним человеком больше не повторилось, чтобы никогда в жизни ни с кем так никто не поступал. Многие переворачивали мои слова, говорили про вес…

Скажу последний раз, в заключение этой истории. Ключевым был не вес. Мне просто не давали работать, у меня не было льда, не было условий для тренировок. Какой может быть результат, если у человека нет льда и возможности работать? Я же не могу в одиночку это исправить.

Мы начали прошлый сезон с контрольных прокатов в сборной России. Я прекрасно понимаю, что те прокаты, которые были – это не мой уровень. Но чтобы достичь определенного уровня, нужно работать. Чтобы работать, нужен лед. А у меня его не было, – рассказала Нугуманова.

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