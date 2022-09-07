Российская фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась о расследовании скандального дела с участием тренера Евгения Рукавицына.

В мае Нугуманова сообщала об оскорблениях и угрозах со стороны тренерского штаба, после чего перешла в группу Елены Соколовой. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга проводила проверку по этому делу.

– Как в новой группе освоилась?

– Освоилась очень хорошо, со всеми ребятами отличные отношения, с тренером тоже очень хорошие. Катаюсь в удовольствие. Прихожу, у меня есть лед. Он практически пустой. Я же единственная одиночница в группе. Созданы все условия, они очень хорошие.

– С предыдущим тренерским штабом ты поддерживаешь отношения?

– Вопрос… каверзный. Конечно, мы не общаемся. Как можно общаться после того, что было? Не общаемся, не здороваемся. Ничего подобного нет.

– А расследование городской федерации чем-то закончилось? Ты не очень положительно комментировала его итоги.

– Не знаю, какое там было расследование. Со мной никто не говорил по этой теме. Какое расследование? Его не было.

– То есть должно еще что-то произойти?

– Моя цель была рассказать людям, какая была проблема у меня в этой группе, что мне мешало, чтобы у меня было все хорошо в спорте. И мне хотелось бы, чтобы это ни с одним человеком больше не повторилось, чтобы никогда в жизни ни с кем так никто не поступал. Многие переворачивали мои слова, говорили про вес…

Скажу последний раз, в заключение этой истории. Ключевым был не вес. Мне просто не давали работать, у меня не было льда, не было условий для тренировок. Какой может быть результат, если у человека нет льда и возможности работать? Я же не могу в одиночку это исправить.

Мы начали прошлый сезон с контрольных прокатов в сборной России. Я прекрасно понимаю, что те прокаты, которые были – это не мой уровень. Но чтобы достичь определенного уровня, нужно работать. Чтобы работать, нужен лед. А у меня его не было, – рассказала Нугуманова.

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