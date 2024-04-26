Бестемьянова о том, вернется ли Валиева в спорт: «Вокруг нее куча взрослых людей – менеджеры, тренеры, адвокаты. Я точно не могу ничего посоветовать»

Бестемьянова ответила на вопрос о будущем Камилы Валиевой.

Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет.

29 января этого года CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года за триметазидин. До декабря 2025 года ей запрещено выступать на соревнованиях, тренироваться на государственных катках и участвовать в шоу с государственным финансированием.

«Не знаю, может ли вернуться в большой спорт. Девочке 18 лет.

В случае, если она не вернется в большой спорт, то вокруг нее находится куча взрослых людей, среди которых менеджеры, тренеры, адвокаты. Здесь я точно не могу ничего ей посоветовать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду .