Багин о продолжении карьеры: «Не с кем кататься. Перспективы у российского фигурного катания плачевные, в частности, у танцев на льду»

Андрей Багин заявил, что ему не с кем кататься в дуэте.

В июне 2023 года распался дуэт с Софьей Тютюниной. Сейчас фигурист работает тренером одиночников в академии «Ангелы Плющенко».

«Не с кем кататься, пока все очень непонятно. Перспективы плачевные у российского фигурного катания, в частности у танцев на льду», – сказал Багин.

Андрей Багин: «На этот сезон я приостановил карьеру. Мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду»