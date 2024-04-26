Багин о продолжении карьеры: «Не с кем кататься. Перспективы у российского фигурного катания плачевные, в частности, у танцев на льду»
Андрей Багин заявил, что ему не с кем кататься в дуэте.
В июне 2023 года распался дуэт Андрея Багина с Софьей Тютюниной. Сейчас фигурист работает тренером одиночников в академии «Ангелы Плющенко».
«Не с кем кататься, пока все очень непонятно. Перспективы плачевные у российского фигурного катания, в частности у танцев на льду», – сказал Багин.
Андрей Багин: «На этот сезон я приостановил карьеру. Мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду»
А теперь еще и Шанаева в поиске, хотя вряд ли этот дуэт мог бы претендовать на высокие места