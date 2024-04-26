Багин о продолжении карьеры: «Не с кем кататься. Перспективы у российского фигурного катания плачевные, в частности, у танцев на льду»

Теги сборная России танцы на льду Андрей Багин Софья Тютюнина Фигурное катание

Андрей Багин заявил, что ему не с кем кататься в дуэте.

В июне 2023 года распался дуэт Андрея Багина с Софьей Тютюниной. Сейчас фигурист работает тренером одиночников в академии «Ангелы Плющенко». 

«Не с кем кататься, пока все очень непонятно. Перспективы плачевные у российского фигурного катания, в частности у танцев на льду», – сказал Багин.

Андрей Багин: «На этот сезон я приостановил карьеру. Мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду»

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15 комментариев
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Почему никто не пробуется с Ариной Ушаковой? Ни Дрозд, ни Багин
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Если у Багина не все сложилось и не с кем кататься, это не означает, что у всех перспективы плачевные.
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Ответ hqdsgyj5xc
Почему никто не пробуется с Ариной Ушаковой? Ни Дрозд, ни Багин
Наверно, потому что они ей не нужны. Им обоим сто лет в обед. Никакой перспективы.
+8
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Что-то Ушакову все игнорируют...
А теперь еще и Шанаева в поиске, хотя вряд ли этот дуэт мог бы претендовать на высокие места
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Перспективы не плачевные, их никаких... Если вон футбол ориентирован на 2030, то понятно, что лет 6 ещё ничего не будет...
+5
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Багин прав. И его слова - это не выплеск от весёлой возмутительницы спокойствия Кристины Обласовой. Хотя им обоим нет смысла демагогить как Сихарулидзе.
+6
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+3
Это точно. Перспективы плачевные.
+9
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+2
Ответ hqdsgyj5xc
Почему никто не пробуется с Ариной Ушаковой? Ни Дрозд, ни Багин
Судя по интервью, тяжёлая в общении и работе девушка. Жаль, что с Валерой не сложилось, они друг друга стоили :)
+5
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+2
Ответ Anneta28
Наверно, потому что они ей не нужны. Им обоим сто лет в обед. Никакой перспективы.
Зато был бы хотя соревновательный опыт - так легче поддерживать себя в форме. По-моему лучше хоть какой-то партнёр, чем просто сидеть и ждать.
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У боксёров есть бой с тенью, у фигуристов будет катание с тенью
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Как он может быть тренером с такими установками? Тренер должен мотивировать своих спортсменов, а не наоборот
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Ушакова и Шанаева в поиске. Действительно, прямо никого. Ушакова так и вовсе на расстоянии вытянутой руки и вместе с Линичук.
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Ну как он мог...а нам говорят...)
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