Алексей Железняков: «В штабе Тутберидзе бешеные нагрузки, так что сначала Грасслю было сложновато. На мой взгляд, он столкнулся с другим темпом работы»

Теги сборная Италии по фигурному катанию мужское катание Этери Тутберидзе Алексей Железняков Даниэль Грассль Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков рассказал о работе с итальянцем Даниэлем Грасслем.

Грассль полгода тренировался в группе Этери Тутберидзе и ушел из нее в сентябре 2023-го. 

– Итальянец Даниэль Грассль в интервью заявлял, что занятие с вами немного отличается от того, как он занимался раньше и это не его танцевальный стиль. Насколько европейцу тяжело было адаптироваться под российскую программу?

– Сложность моих занятий заключается в том, что я даю очень много разных стилей. Кто-то упирается исключительно в контемп и джаз – полагаю, что Даниэль один из таких людей. В моих хореографиях очень много разных стилистик и вещей, заточенных на координацию и микропластику. Такие штуки быстро познать очень сложно, поэтому мы с девочками оттачивали эти навыки годами.

Когда Даниэль только пришел на занятия, я понял, что он очень способный и классный парень, но ему пришлось очень долго перестраиваться. Для этого нужно как минимум пару лет, потому что изучать разные стили очень непросто. Особенно когда тебя всю жизнь учили другому.

– Какие проблемы возникли у Даниэля при адаптации?

– Не могу сказать, потому что я не разговаривал с ним на эти темы. К тому же я не выходил на лед, потому что всегда тренировал в зале. На мой взгляд, он столкнулся с совершенно другим темпом работы. 

В штабе Тутберидзе бешеные нагрузки, так что сначала Даниэлю было сложновато. Это лично мое мнение, я к нему в голову не залезал, – сказал Железняков

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Грассля сейчас совсем другие проблемы.
+6
-1
+5
Ему было настолько сложно, что вы решили подзакинуть ему таблетосы?
+7
-4
+3
Жаль, так толком и не увидеди результаты работы ТШТ с Даниэлем. Нельзя ему было ехать в Россию, не та обстановка. Ему быстренько на его место указали. Чтобы никому не повадно было.
+4
-3
+1
Не приживаются у нас иностранцы...Не те, что из бывшего СССР и тренировками из того же времени, а настоящие. Консультироваться могут, прилетать на сборы, даже чуток потренироваться, но чтобы конкретно и надолго.... Не приучены они к спортивной дисциплине, всем этим "умереть, но чтобы получилось сегодня"....Ну а теперь вообще никто не приедет, даже если готов будет к серьёзному, карьера дороже.
+1
-1
0
Не справлялся и предложили витаминку?
Пропал парень с радаров
0
0
0
Ответ Тайга86
Не приживаются у нас иностранцы...Не те, что из бывшего СССР и тренировками из того же времени, а настоящие. Консультироваться могут, прилетать на сборы, даже чуток потренироваться, но чтобы конкретно и надолго.... Не приучены они к спортивной дисциплине, всем этим "умереть, но чтобы получилось сегодня"....Ну а теперь вообще никто не приедет, даже если готов будет к серьёзному, карьера дороже.
Вопрос, какая карьера? Карьера середняка, это пожалуйста, у любого тренера можно продолжать и продолжать. А вот чтобы карьера была яркая и успешная, придется выкладываться и выкладываться по полной, иначе серостью, какой был Грассль, так и останешься, он и остался.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий