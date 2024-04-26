Алексей Железняков: «В штабе Тутберидзе бешеные нагрузки, так что сначала Грасслю было сложновато. На мой взгляд, он столкнулся с другим темпом работы»

Хореограф Алексей Железняков рассказал о работе с итальянцем Даниэлем Грасслем.

Грассль полгода тренировался в группе Этери Тутберидзе и ушел из нее в сентябре 2023-го.

– Итальянец Даниэль Грассль в интервью заявлял, что занятие с вами немного отличается от того, как он занимался раньше и это не его танцевальный стиль. Насколько европейцу тяжело было адаптироваться под российскую программу?

– Сложность моих занятий заключается в том, что я даю очень много разных стилей. Кто-то упирается исключительно в контемп и джаз – полагаю, что Даниэль один из таких людей. В моих хореографиях очень много разных стилистик и вещей, заточенных на координацию и микропластику. Такие штуки быстро познать очень сложно, поэтому мы с девочками оттачивали эти навыки годами.

Когда Даниэль только пришел на занятия, я понял, что он очень способный и классный парень, но ему пришлось очень долго перестраиваться. Для этого нужно как минимум пару лет, потому что изучать разные стили очень непросто. Особенно когда тебя всю жизнь учили другому.

– Какие проблемы возникли у Даниэля при адаптации?

– Не могу сказать, потому что я не разговаривал с ним на эти темы. К тому же я не выходил на лед, потому что всегда тренировал в зале. На мой взгляд, он столкнулся с совершенно другим темпом работы.

В штабе бешеные нагрузки, так что сначала Даниэлю было сложновато. Это лично мое мнение, я к нему в голову не залезал, – сказал .