Тарасова о возможной натурализации Малинина: «Не верю, что это когда-нибудь случится»

Тарасова не верит, что Малинин когда-либо согласится выступать за Россию.

Чемпион мира-2024 Илья Малинин родился в США и представляет эту страну, являясь русским по происхождению. Его родители – Татьяна Малинина и Роман Скорняков – выступали в свое время за Россию и Узбекистан.

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе ранее заявил, говоря о натурализации спортсменов: «Малинину мы всегда будем рады».

«Не верю, что это когда-нибудь случится», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири