Тарасова о возможной натурализации Малинина: «Не верю, что это когда-нибудь случится»
Тарасова не верит, что Малинин когда-либо согласится выступать за Россию.
Чемпион мира-2024 Илья Малинин родился в США и представляет эту страну, являясь русским по происхождению. Его родители – Татьяна Малинина и Роман Скорняков – выступали в свое время за Россию и Узбекистан.
Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе ранее заявил, говоря о натурализации спортсменов: «Малинину мы всегда будем рады».
«Не верю, что это когда-нибудь случится», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири
upd
гулять так гулять - ещё и Пападакисов заодно)))
Вот что значит, когда нет спортивных событий, а писать о чём-то надо...
включая рукоблудство с приглашением малинина...