Тарасова о возможной натурализации Малинина: «Не верю, что это когда-нибудь случится»

Теги Татьяна Тарасова сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Тарасова не верит, что Малинин когда-либо согласится выступать за Россию.

Чемпион мира-2024 Илья Малинин родился в США и представляет эту страну, являясь русским по происхождению. Его родители – Татьяна Малинина и Роман Скорняков – выступали в свое время за Россию и Узбекистан.

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе ранее заявил, говоря о натурализации спортсменов: «Малинину мы всегда будем рады».

«Не верю, что это когда-нибудь случится», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири

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9 комментариев
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Соглашусь с Ягудиным - действительно писаки чушь спрашивают никому не интересную. В какой голове такая ..ня родилась? Бред же и позорище( Луше бы ТАТ на них срывалась, чем на фигуристах.
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Зачем вообще об этом говорить? Вопрос, видимо, риторический.
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Ответ Gemma157
А мы верим. В Америке нет души. Одна большая барахолка. Доллар, доллар - грязная зеленая бумажка ☝
надо ещё Чок и Бейтс натурализовать. Жуля в осадок выпадет)

upd
гулять так гулять - ещё и Пападакисов заодно)))
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Это была шутка (неудачная), но позвонить ТАТ дело святое.
Вот что значит, когда нет спортивных событий, а писать о чём-то надо...
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всё вью чинуши пронизано холуйством,
включая рукоблудство с приглашением малинина...
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Правильный пацан Сихарулидзе сделает Малинину предложение, от которого тот не сможет отказаться.Ждем,надеемся,верим.
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Ну это ж типа шутка была от Сихарулидзе, смотрю, глава ФФКР неунывающий такой парень. Шутник.
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Ответ Olga.t
Это была шутка (неудачная), но позвонить ТАТ дело святое. Вот что значит, когда нет спортивных событий, а писать о чём-то надо...
Так идут соревнования в СП.
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