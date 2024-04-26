Игорь Лютиков: «Надеюсь, Валиева своим примером сподвигнет детский спорт, молодежь к развитию»
Бывший тренер Валиевой Игорь Лютиков поздравил фигуристку с 18-летием.
«Конечно, хочется поздравить Камилу с днем рождения. Совершеннолетие — очень интересная дата. Она стала взрослой, и в жизни открывается много возможностей, которые, уверен, что она будет использовать.
Хочется, чтобы у нее было крепкое здоровье, силы на занятия спортом, чтобы было желание продвигать наш спорт на высокий уровень, которого Камила уже достигла в мире, теперь надо поднять его и у нас.
В России много талантливых детей, надеюсь, что она своим примером сподвигнет детский спорт, молодежь к развитию. Хочу, чтобы у нее было прекрасное настроение и желание трудиться, учиться, работать и посвящать себя любимому делу — спорту и фигурному катанию.
Мы ее очень любим, гордимся, желаем успехов и удачи», — сказал Лютиков.