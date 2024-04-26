Игорь Лютиков: «Надеюсь, Валиева своим примером сподвигнет детский спорт, молодежь к развитию»

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Камила Валиева Игорь Лютиков Фигурное катание

Бывший тренер Валиевой Игорь Лютиков поздравил фигуристку с 18-летием.

«Конечно, хочется поздравить Камилу с днем рождения. Совершеннолетие — очень интересная дата. Она стала взрослой, и в жизни открывается много возможностей, которые, уверен, что она будет использовать.

Хочется, чтобы у нее было крепкое здоровье, силы на занятия спортом, чтобы было желание продвигать наш спорт на высокий уровень, которого Камила уже достигла в мире, теперь надо поднять его и у нас.

В России много талантливых детей, надеюсь, что она своим примером сподвигнет детский спорт, молодежь к развитию. Хочу, чтобы у нее было прекрасное настроение и желание трудиться, учиться, работать и посвящать себя любимому делу — спорту и фигурному катанию.

Мы ее очень любим, гордимся, желаем успехов и удачи», — сказал Лютиков.

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14 комментариев
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"продвигать наш спорт на высокий уровень, которого Камила уже достигла в мире," --- Список достижений огласите, пожалуйста.
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"она своим примером сподвигнет детский спорт" --- Лучше не надо.
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А может не надо?
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Это он так издевается? Хорош пример, отлучили от любимого дела.
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Вперёд, к 60 препаратам!
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К сожалению, пример Камилы такой, что врагу не пожелаешь. Такую угробленную спортивную карьеру желать кому-то и ставить в пример даже как-то цинично.
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Ответ Viks
"продвигать наш спорт на высокий уровень, которого Камила уже достигла в мире," --- Список достижений огласите, пожалуйста.
ага, с учетом практически отсутствия у нее каких-либо титулов...
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Опять Валиеву по команде с полки достали и мусолят, вся лента новостная засрана. что за повод то.
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Лютиков живет в 2021 году?
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лютики&цветочки...
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«Классный» пример 🙄😂😂
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Я жду, когда Этери поздравит с днем ​​рождения. Ведь Камила спасла эту школу.
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