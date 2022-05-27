«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

В нашем фигурном катании новый скандал – на этот раз в группе Евгения Рукавицына.

Его ученица Елизавета Нугуманова на днях выступила с серьезными обвинениями – в интервью Матч ТВ она рассказала, что ее критиковали, ей угрожали и не давали кататься.

Ниже – все, что известно на данный момент.

Травля из-за лишнего веса и угрозы расправой

Итак, какие у Нугумановой претензии?

1) Ее часто критиковали из-за лишнего веса: «Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты в соцсетях скоро никому не будешь нужна с такой фигурой». Забавно было это слышать.

У меня такая команда, которая постоянно говорит, что у меня проблемы с весом. А у меня на самом деле их никогда не было. Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть – я их слушала, худела, они же все-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит.

В итоге я худела, конечно, но грань переходить нельзя. Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. Не слепая же я. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно все исправила, но это не так. Ну, не толстая я!

А тренеры мне весь прошлый сезон говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса».

2) В прошлом сезоне Елизавета тренировалась сама вместе с младшей группой – по ее словам, Рукавицын лично не давал ей работать на старшем льду: «У людей не получится выбить меня из колеи, что бы ни случилось. Просто в прошлом сезоне так сложилось, что у меня не было тренера. Я занималась одна.

Весь прошлый сезон после контрольных прокатов я тренировалась самостоятельно. Я каталась на младших льдах, с маленькими детьми.

Мне говорили: «Ты не заслуживаешь музыку на старшем льду. Ты не заслуживаешь тут кататься, я так решил».

3) Из-за тренеров Нугуманова якобы пропускала соревнования: «На финал Кубка России заявку даже просто не отправили. Это неприятно. А я же не могу сама себя заявить – это должны сделать тренеры, но вот так. Я хорошо была к нему готова, стала бы там первая и снова отобралась бы в сборную. Но, видимо… Даже не знаю, как это назвать.

Почему не отправили? Люди просто этого не хотели. Объяснений мне никто так и не дал. Я целенаправленно готовилась к нему, чтобы занять первое место и попасть в резерв сборной.

Обида сильная накопилась, конечно. Я весь сезон ничего не рассказывала, не давала интервью. С другой стороны, смысла в обидах тоже немного. Ты же не уговоришь их, если они не хотят, правильно?»

4) Елизавета призналась, что тренеры даже угрожали ей расправой (пожалуй, это обвинение – самое серьезное): «В этой группе тренеров занимаются травлей спортсменов, об этом я хотела рассказать. То же самое было и с Симой Саханович. Их убрали такими же методами, как меня и других девочек. Вес здесь совсем не при чем, это всего лишь малая доля, одна из схем, когда хотят убрать спортсмена.

Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял свое задание.

Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать, и я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали, я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит».

Рукавицын признавал трудности с Нугумановой еще полтора года назад

Нугуманова тренируется у Рукавицына уже три года – с июля 2019-го. До этого она работала с Ангелиной Туренко и Алексеем Мишиным.

Вот как она сама комментировала переход к Рукавицыну три года назад: «Для меня большая честь работать с тренерами, у которых есть опыт работы со спортсменами высокого уровня».

Опыт у Рукавицына и правда есть – он работал с Аленой Леоновой, Константином Меньшовым, а сейчас тренирует Дмитрия Алиева.

Работа с Рукавицыным быстро принесла плоды – в сезоне-2020/21 Нугуманова стала пятой на Гран-при России, а потом заняла шестое место на чемпионате России, причем среди взрослых спортсменок вообще вошла в тройку (проиграла только Щербаковой и Трусовой).

Елизавета не скрывала радости, а Рукавицын нахваливал ученицу, хотя и признал, что работать с ней непросто: «Я все время говорю Лизе о том, что она действительно обладает большим даром. И с точки зрения ее физических данных, и с точки зрения характера: она может правильно эмоционально готовить себя к турниру и максимально выплеснуть всю себя именно в то мгновение, когда это необходимо.

Правда, когда во время соревновательных и подготовительных тренировок я требую большего, мы как тренер и спортсмен до сих пор приспосабливаемся друг к другу. И разногласий много.

Но, опять-таки, несмотря ни на что, диалог все-таки есть. Были сложные моменты – я вам откровенно скажу, но мы их преодолели, благодаря и Лизе в том числе – она тоже сделала много шагов навстречу. Я ей сказал: «Там, там и там двигаемся, находим общее мировоззрение, я готов. Но вот эти моменты будь любезна принять бескомпромиссно», и она это приняла.

Все спортсмены такого уровня абсолютно разные, я сказал бы, с разными особенностями. И здесь нужно проявлять какую-то гибкость. Потому что она действительно способна где-то закрыться, закрыться, закрыться и вдруг – бах! – открыть глаза и выдать максимальный результат.

И если я кулаком по столу шарахну и скажу: «Ну-ка, давай произвольную программу мне два раза подряд откатай, потому что я так решил», и помешаю ее настрою – это тоже глупо. Но чтобы показать результат, нужно провести достаточно большую работу, и у нас пока еще происходит становление процесса. Но мне кажется, что что-то из этого может получиться».

«Я в элите фигурного катания, но большего достичь мне не дают»

Но дальше результаты пошли на спад. В финале Кубка России (на котором решалась судьба третьей путевки на чемпионат мира) Нугуманова стала только 10-й. На ЧМ поехала Елизавета Туктамышева, Нугуманова осталась в запасе.

Позже Нугуманова призналась – ее сильно обидел тот факт, что ее не взяли на чемпионат мира: «У нас всегда было и есть правило, что чемпионат страны — это отборочный старт на важнейшие международные турниры. И вот я третья, но в Стокгольм не поехала. Как мне реагировать на это? Конечно, очень обидно. Вроде бы катаюсь неплохо, а толку...

Я об этом стараюсь не говорить, но тот сезон давался мне тяжело. Я плакала, не могла это принять. То, что за пределами социальных сетей, — это отдельная история. Эмоции я себе позволяю только дома, за закрытыми дверьми. Этого никто не видит, никто не слышит, как я разговариваю с мамой по телефону после соревнований».

Прошлый сезон Елизавета начала с контрольных прокатов. Затем выступила на Кубке Санкт-Петербурга (3-е место), а потом случилась странная история: Нугуманова заявилась на Мемориал Панина, но на турнир не пришла.

В итоге спортсменку дисквалифицировали (хотя в этом не было смысла – она все равно не выступала), а Нугуманова призналась, что вообще не собиралась выступать на Мемориале Панина – неизвестно, как она оказалась в заявке.

Затем были 11-е и 5-е места на этапах Кубка России, и на этом сезон для фигуристки закончился.

Уже осенью 2021-го Елизавета намекала, что проблемы есть, и она о них скоро расскажет: «Очень мало девочек осталось, которые катаются в таком возрасте. С юниорского возраста я держусь в элите фигурного катания. К сожалению, большего достичь мне не дают. Но ничего.

Надеюсь, что когда-нибудь у меня в жизни будет все хорошо, я буду жить спокойно. Потому что с этим фигурным катанием жить спокойно уже не получается. Никак.

Есть масса проблем, о которых никто пока не знает. Я скоро объяснюсь с фанатами. И люди многое узнают для себя нового».

Откровений пришлось ждать до мая 2022-го.

«Ищи говно в себе»: тренеры молчат, а в России Нугумановой, похоже, не верят

Ни Рукавицын, ни другие тренеры группы на обвинения Нугумановой пока не отреагировали.

Высказалась только Алена Леонова – она в группе Рукавицына занимается с младшей группой: «Что касается лишнего веса, как человек, который с этим сталкивался, я могу сказать, что да, в этом сезоне Лиза была не в своих кондициях. Нормально об этом говорить.

В моей карьере такие моменты были не один раз, и я, чтобы как-то изменить ситуацию и прийти в себя, над этим работала. Мой рабочий вес такой-то, нужно к нему стремиться, иначе ничего не будет, результата не будет. Это спорт высших достижений, я в принципе не понимаю, почему в таком случае спортсмену нужно жаловаться на рекомендации похудеть.

Лиза очень талантливая, у нее есть все, чтобы быть в топ-6, топ-8 фигуристок России. Но она не все резервы включает, чтобы добиться результата. Вес – очень важная тема. То, что ты видишь в зеркале и как ты себе нравишься, это одно дело. Но весы не обманешь.

Если бы она задалась целью снизить вес, у нее бы получилось. Но когда вся команда тебе об этом говорит, а ты проблемы не видишь…» (Р-Спорт).

Татьяна Тарасова тоже считает, что Елизавета не права: «Это какие-то глупости. Не может быть, чтобы Рукавицын кого-то оскорблял. У Жени отличный штаб и прекрасные отношения со спортсменами. О каких оскорблениях Нугуманова говорит? Он просто сказал, что ей надо похудеть. Причем это действительно правда». (Sport24)

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не верит спортсменке: «Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с ее словами в этой ситуации». (РБК)

А вот Андрей Мозалев поддержал Нугуманову: «Видел ее в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем.

Раньше мы катались на одном льду, она из тех спортсменок, которые отдаются полностью работе и живут фигурным катанием. Хочу пожелать ей искренне удачи, и чтобы на ее пути встречались только хорошие моменты. Знаю ее хорошо, она добрая и честная».

Высказалась и Мария Талалайкина – и это особенно важно, потому что она тоже тренировалась у Рукавицына, но перед прошлым сезоном уехала в Италию. Комментарий у Марии сдержанный, но все-таки тревожный: «Я долго думала, но все-таки выскажу свое мнение. Тренер – это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами.

Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю».

Пока ясно одно: в этом скандале нужно разбираться, и как минимум услышать версию второй стороны – самого Рукавицына и остальных тренеров.

Фото: eastnews.ru/ Sefa Karacan; globallookpress.com/Mutsu Kawamori; РИА Новости/Александр Вильф