Фурсова о четверном акселе Дикиджи: «Мы были в шоке, что Влад такое сотворил. Два раза его исполнил на наших глазах, а получилось с первой попытки»
Людмила Фурсова рассказала, как Дикиджи исполнил четверной аксель на ее глазах.
«Мы смотрим: Влад делает тройной аксель. Потом он говорит, что легко крутить, и сейчас кое‑что попробует. Вдруг он выезжает четверной — с первой же попытки.
Мы были в шоке, что Влад — второй в мире такое сотворил. Просто не могли поверить — масса эмоций в один момент. Очень обрадовались, конечно.
И потом Влад еще два раза четверной аксель исполнил на наших глазах, а получилось с первой попытки», — сказала Фурсова.
Надеюсь, с победами придёт уверенность и он сможет более эмоционально представлять свои программы!
С Малининым у них может получиться настоящее захватывающее противостояние, пусть пока и заочное.
Удачи Владу и здоровья!