Фурсова о четверном акселе Дикиджи: «Мы были в шоке, что Влад такое сотворил. Два раза его исполнил на наших глазах, а получилось с первой попытки»

Теги сборная России мужское катание женское катание Матч ТВ Владислав Дикиджи Людмила Фурсова Фигурное катание

Людмила Фурсова рассказала, как Дикиджи исполнил четверной аксель на ее глазах.

«Мы смотрим: Влад делает тройной аксель. Потом он говорит, что легко крутить, и сейчас кое‑что попробует. Вдруг он выезжает четверной — с первой же попытки.

Мы были в шоке, что Влад — второй в мире такое сотворил. Просто не могли поверить — масса эмоций в один момент. Очень обрадовались, конечно.

И потом Влад еще два раза четверной аксель исполнил на наших глазах, а получилось с первой попытки», — сказала Фурсова

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6 комментариев
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Влад - спортсмен с уникальной круткой и очень одарен физически.
Надеюсь, с победами придёт уверенность и он сможет более эмоционально представлять свои программы!
С Малининым у них может получиться настоящее захватывающее противостояние, пусть пока и заочное.
Удачи Владу и здоровья!
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Дикиджи - уникум. Не представляю, как можно выехать 4,5 оборота с первой же попытки. Надеюсь у него всё сложится в следующем сезоне.
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Владу удачи и здоровья!!!!!
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вот бы на соревнованиях увидеть, хотя бы разочек!
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Бывает такое, что одни долго разучивают, мучаются, травмируются, а у кого-то с первого раза как у Влада получилось. Успешной подготовки к новому сезону и удачи !
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Талантливый парень.Жду его в новом сезоне с хорошими программами!
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