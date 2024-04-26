Фурсова о четверном акселе Дикиджи: «Мы были в шоке, что Влад такое сотворил. Два раза его исполнил на наших глазах, а получилось с первой попытки»

Людмила Фурсова рассказала, как Дикиджи исполнил четверной аксель на ее глазах.

«Мы смотрим: Влад делает тройной аксель. Потом он говорит, что легко крутить, и сейчас кое‑что попробует. Вдруг он выезжает четверной — с первой же попытки.

Мы были в шоке, что Влад — второй в мире такое сотворил. Просто не могли поверить — масса эмоций в один момент. Очень обрадовались, конечно.

И потом Влад еще два раза четверной аксель исполнил на наших глазах, а получилось с первой попытки», — сказала .