Илья Авербух: «Надо вырезать эту WADA, всю эту гнилую систему, как фурункул. И с нуля постараться сделать новые правила»
Авербух назвал WADA «гнилой системой», которую надо «вырезать, как фурункул».
Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.
Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована из-за триметазидина в допинг-пробе.
«По-хорошему, когда уже такое количество вопросов, я бы просто... Ну, надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту WADA, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон.
И как-то опять собраться, и как-то опять с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Это настолько раковая опухоль спорта вообще. И с нуля пишем новые правила и работаем», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух в шоу «Каток».
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет
О, сколько мы таких одинаковых по смыслу выражений уже слышали от этих всех спикеров (Тутберидзе, кстати, ни слова такого, почему-то, не сказала), подчас, оригинальных, в том смысле, что далеко не всегда идут повторы. Фраза - ,,вырезать как фурункул’’, по-моему впервые выдана на гора. Но, подобных выражений, миллион. Клерки, которые вам заготавливают такие словечки, вовсю работают над пополнением вашего словарного запаса.