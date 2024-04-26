Илья Авербух: «Надо вырезать эту WADA, всю эту гнилую систему, как фурункул. И с нуля постараться сделать новые правила»

Теги Илья Авербух допинг WADA Камила Валиева Фигурное катание

Авербух назвал WADA «гнилой системой», которую надо «вырезать, как фурункул».

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована из-за триметазидина в допинг-пробе.

«По-хорошему, когда уже такое количество вопросов, я бы просто... Ну, надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту WADA, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон. 

И как-то опять собраться, и как-то опять с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Это настолько раковая опухоль спорта вообще. И с нуля пишем новые правила и работаем», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух в шоу «Каток».

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

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14 комментариев
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Авер - это фигурнокатательный Дмитрий Медведев)
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Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите (с)
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Чего не скажешь . ради госгрантов. Разрушим и построим - уже было, второе не удалось, сами себя разрушили.
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Набор фраз типа: ,,гнилая система, вырезать как фурункул’’ выпухло и на все 100% говорит о том, что вот этот со смешным голоском только и может, что выражаться методичками.
О, сколько мы таких одинаковых по смыслу выражений уже слышали от этих всех спикеров (Тутберидзе, кстати, ни слова такого, почему-то, не сказала), подчас, оригинальных, в том смысле, что далеко не всегда идут повторы. Фраза - ,,вырезать как фурункул’’, по-моему впервые выдана на гора. Но, подобных выражений, миллион. Клерки, которые вам заготавливают такие словечки, вовсю работают над пополнением вашего словарного запаса.
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Он сам свои правила напишет? и что там будет нового?
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Вырезать ВАДА и разрешить допинг! Ура!
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Россию отстранили от всего чего только можно, а Авербух решает, что же делать с ВАДА.
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Специалист, блин, по лечению фурункулёза хирургическим методом...
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Вырезать?
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Наверное, когда грозишь куда-то кулачком вдаль и выпускаешь пар, становится легче...На этом обычно всё и заканчивается.
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политика бессмертна
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