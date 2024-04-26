Илья Авербух: «Надо вырезать эту WADA, всю эту гнилую систему, как фурункул. И с нуля постараться сделать новые правила»

Авербух назвал WADA «гнилой системой», которую надо «вырезать, как фурункул».

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

Российская фигуристка была дисквалифицирована из-за триметазидина в допинг-пробе.

«По-хорошему, когда уже такое количество вопросов, я бы просто... Ну, надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту WADA, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон.

И как-то опять собраться, и как-то опять с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Это настолько раковая опухоль спорта вообще. И с нуля пишем новые правила и работаем», – сказал хореограф и продюсер в шоу «Каток».

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет