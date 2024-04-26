Евгения Медведева: «Дедушка Валиевой жив и здоров, прошу прощения у Камилы и ее семьи. Хочу извиниться за дезинформацию»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Камила Валиева Фигурное катание

Евгения Медведева опровергла свои слова о смерти дедушки Камилы Валиевой.

Ранее в шоу «Каток» Евгения Медведева сказала, что дедушка Валиевой Геннадий Соловьев скончался вскоре после Олимпиады в Пекине. 

«Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу «Каток» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад.

Дедушка, о котором шла речь на съемке, жив и здоров. И хочется ему пожелать быть здоровым и долгих лет жизни! Я не знаю, почему я перепутала все, особенно в такой сложной теме. Возможно, сказался недосып, нервы...

Прошу прощения еще раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и ее семьи. Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться.

Свои ошибки, оговорки, все надо признавать. Я не права. Большая просьба СМИ не цитировать эту ошибку», – написала двукратная чемпионка мира в телеграм-канале.

168 комментариев
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И не машину, а квартиру, и не выиграл, а проиграл
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Публично озвучивать информацию на большую аудиторию о смерти чужого родственника - само по себе некорректно. Но озвучивать ее, не будучи на сто процентов уверенным в правдивости этой информации, а только помня, что человек «потерял какого-то прародителя» - абсолютно недопустимо. И еще более отвратительно то, что Медведева связалась с Камилой только сейчас, когда это понесли по всем возможным каналам, а не до выпуска шоу, когда еще можно было все исправить. И все эти извинения сейчас выглядят какой-то издевкой.
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-17
+56
Ответ mbauer
Возможно я слишком верю в людей, но могла ведь и правда ляпнуть по незнанию. Ляпнула - плохо. Извинилась - молодец. Лично Камиле позвонила - тем более молодец. Это нормально.
как можно по незнанию сказать, что человек умер?)
+48
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+39
Хахахахаха))))) Хайпанула? И типа не знала этого? Или знала, но не от Камилы? Поделилась сплетнями? Вот и все, что надо знать о "знатоке" Евгении))))
+38
-11
+27
Возможно я слишком верю в людей, но могла ведь и правда ляпнуть по незнанию. Ляпнула - плохо. Извинилась - молодец. Лично Камиле позвонила - тем более молодец. Это нормально.
+56
-32
+24
Вот это позорищще.... хотела хайпануть, но получилось как всегда.
+38
-15
+23
И вся эта некрасивая история случилась в день 18летия Ками.
Лучше вообще не комментировать ни о ком, ни о чьей жизни/родственниках, не важно из каких побуждений.
Ужасно получилось ((
+28
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+20
Как она надоела, хайпожорка, думать не пробовала, прежде чем говорить. Короче, Ками с днем рождения от подружайки Медведевой
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Бедный дед, во натерпелся ...
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По примете дедушка долго будет жить.
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принесли его домой, оказался он живой.
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Дедушка Шрёдингера
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0
+12
Так дедушка существует?
+12
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+12
Ответ RMandYNWA
И вся эта некрасивая история случилась в день 18летия Ками. Лучше вообще не комментировать ни о ком, ни о чьей жизни/родственниках, не важно из каких побуждений. Ужасно получилось ((
Поздравила так поздравила
+14
-3
+11
Слышала звон, да не знала где он. А болтать что не попадя - всегда пожалуйста. Медведева такая Медведева
+17
-8
+9
Медведева опять в лужу села
+25
-16
+9
Тогда почему на суде не захотел присутствовать? Все еще запутанней становится ...
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-7
+9
главное уметь вовремя признавать ошибки. С кем не бывает) в таких случаях примета есть - значит долго жить будет))
+20
-12
+8
Мдааа... ситуация та еще
+9
-1
+8
Так дедушка ей вообще не дедушка, а отец отчима вроде как
+8
0
+8
Медведева производила куда лучшее впечатление когда просто каталась. Как, в принципе, многие популярные личности. Как откроют рот - сразу негативное впечатление.
+20
-13
+7
Ответ crazymaks
Медведева опять в лужу села
Да уж, эпичный у нее получился обсер. Похлеще любой безызбежности.
+26
-19
+7
Конечно он не умер. Ведь нельзя умеретт, когда ты и не рождался никогда.
+13
-7
+6
Ответ Tomas Nepotrebko
как можно по незнанию сказать, что человек умер?)
Недавно Карла 3 хоронили всем миром , многие мировые паблики отметились , извинились и норм , король жив- здоров и долгих лет ему . Не страшно ошибаться , хуже не признавать свои ошибки и не извиняться !
+15
-9
+6
Да, Женя знатно оскандалилась.
+18
-12
+6
Ответ Maturmalai
Вы хотите сказать, что вот эта вот новость, под которыми тут все комментируют, мне всего лишь мерещится? И ваш комментарий в том числе?
Ошибиться может любой, главное найти в себе силы извиниться публично. И еще. Женя в шоу отреагировала на нелециприятные высказывания Ягудина в сторону дедушки Ками, может поэтому так получилось
+11
-5
+6
Ответ Tomas Nepotrebko
как можно по незнанию сказать, что человек умер?)
Ну мне не хотелось писать "по дурости", чтобы никого не обижать)
+10
-4
+6
Дедуля кремень!!!!!!!
+5
0
+5
А был ли дедушка. Мутно все как то все что связано с ками
+9
-4
+5
так если жив-здоров - почему внучку не прикрыл?)
+11
-6
+5
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