Евгения Медведева: «Дедушка Валиевой жив и здоров, прошу прощения у Камилы и ее семьи. Хочу извиниться за дезинформацию»

Евгения Медведева опровергла свои слова о смерти дедушки Камилы Валиевой.

Ранее в шоу «Каток» Евгения Медведева сказала, что дедушка Валиевой Геннадий Соловьев скончался вскоре после Олимпиады в Пекине.

«Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу «Каток» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад.

Дедушка, о котором шла речь на съемке, жив и здоров. И хочется ему пожелать быть здоровым и долгих лет жизни! Я не знаю, почему я перепутала все, особенно в такой сложной теме. Возможно, сказался недосып, нервы...

Прошу прощения еще раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и ее семьи. Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться.

Свои ошибки, оговорки, все надо признавать. Я не права. Большая просьба СМИ не цитировать эту ошибку», – написала двукратная чемпионка мира в телеграм-канале.