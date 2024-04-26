Авербух о высказывании Тарасовой про Талалайкину: «Сообщать о том, что ты закончил карьеру, должен человек, который добился больших результатов»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух сборная России женское катание Мария Талалайкина Фигурное катание

Илья Авербух отреагировал на высказывание Тарасовой о Талалайкиной.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

«Ты закончила, скажи это тренеру своему, скажи это родителям. Зачем тебе делать из этого публичную историю? Я понимаю, что я сейчас нагнетаю против себя, но я говорю, как считаю.

Сообщать о том, что ты закончил карьеру, должен человек, который в этой карьере добился больших результатов. И тогда за карьерой его следила большая общественность.

Как я перевожу, она (Татьяна Тарасова) говорит об этом статусе. Если ты действительно добился, действительно являешься знаковым спортсменом для большой аудитории, которой ты хочешь сказать, что переходишь на новый этап…

Это надо заслужить, объявить, что ты заканчиваешь карьеру. Так нас учили, так мы к этому тянулись.

Вот мы смеемся над моим серебром Олимпиады, но я все-таки чемпион Европы, чемпион мира, я взял свои вершины. И то я сомневался, что кому-то интересно мое завершение карьеры», — сказал Авербух в шоу «Каток».

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что за бред? Она об этом сообщила, скорее всего, через соц сети всем своим подписчикам и поклонникам. А то, что это вынесли в заголовки, а теперь все обсуждают - не ее проблема. И раз уж обсуждают, значит, не совсем ноу нейм она
+36
-1
+35
Моя мать тут сетовала - "вот пока ничего не знали про подноготную этих людей - очень нравилось ФК и приятно было на них смотреть. А теперь, как оказалось - попробуй найди среди них приличного человека"))
+29
-2
+27
Какое же дно…
+23
-1
+22
Авер - заносчивый приспособленец как и вся когорта старых дельцов от ФК. Про фурункулы сегодня вещал, так кто бы вашу гнилую систему выдавил, наконец.
+18
0
+18
> Сообщать о том, что ты закончил карьеру, должен человек, который в этой карьере добился больших результатов.

> Это надо заслужить, объявить, что ты заканчиваешь карьеру.

Ну это дно. Еще и пытаются диктовать Маше, что она должна и не должна делать. Просто слов нет.
+17
0
+17
Талалайкина лично Тарасовой объявила, или Авербуху? Или по 1 каналу рассказала в новостях? Имеет полное право объявить своим поклонникам, сколько бы у нее их не было, хоть один. Илья Изяславович наговорил какую-то муть, приходится вертеться, прикрывать большого босса.
+16
-1
+15
Авербуха забыли спросить. Как был днищем всегда, так о остался.
+14
-1
+13
Авер решил снизу дна Татьяне Анатольевне постучать?
+13
0
+13
О том что Талайкина закончила карьеру, большинство узнало после того как Тарасова оскорбила ее. События она из этого не делала.
+11
0
+11
Фууу! Ну и гниль!
+10
0
+10
Никто не хочет ссориться с Тарасовой, даже если она ляпнула совершенно недопустимое.
+10
-1
+9
А если Марию спросили об этом, она должна была молчать скромно? И вообще-то, мы Машу прекрасно знаем.
+10
-1
+9
Какая чушь… Талайкина вроде пресс-конференцию не собирала, чтобы объявить о завершении, она просто об этом в соцсетях сообщила.
+9
0
+9
Ответ БезызбежноНаКрасный
Моя мать тут сетовала - "вот пока ничего не знали про подноготную этих людей - очень нравилось ФК и приятно было на них смотреть. А теперь, как оказалось - попробуй найди среди них приличного человека"))
Это прекрасно. Почти Булгаков 😂
+8
0
+8
Короче, любой спортсмен, не достигший больших вершин в спорте, г..но по мнению Тарасовой и Авербуха. Жесть.
+8
-1
+7
Если что, мне не интересно завершение карьеры Авербуха.
+7
0
+7
Одно слово - фу
+5
0
+5
Уже не знают, как еще оправдать хамство Тарасовой.
У Маши есть болельщики, и она имеет полное право сообщить им о завершении карьеры. Да если б и не было, это её личное дело, о чём писать/говорить, а о чём - нет.
+6
-1
+5
Маша НАМ, болельщикам, сообщила о завершении карьеры, и спасибо ей за это, а Авербух пусть не лезет, вы не имеете права за НАС решать, нужен ли нам был этот пост. Достали. Гадюшник из бомонда загнобил девушку ни за что, и считают, что все нормально.
+5
-1
+4
Никто не смеется над серебром Олимпиады - это большой труд и талант получить такую награду. Смеются над нечистым хвостом Авербуха, бросившего свою партнёршу Анисину - что прилетело ему вполне себе по «заслугам» - сам себя же оставил без золота ОИ
+4
0
+4
Ответ Cento per cento
О том что Талайкина закончила карьеру, большинство узнало после того как Тарасова оскорбила ее. События она из этого не делала.
Событие сделал журналист, позвонивший Тарасовой. В первую очередь он все это устроил, ТАТ (как всегда) зачем-то ответила на провокацию, а пострадала Маша
+3
0
+3
Это где-то записано? Или Авербух только что придумал, чтобы ТАТ оправдать? Во истину, иногда лучше промолчать!
А вообще, сразу как-то вспомнился указ Петра I о том, чтобы боярам в Думе "говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".
+4
-1
+3
Не знала, что есть статус "г...о". Лучше бы молчали, правда. Их поддержка-оправдение выглядит еще более мерзотнее, чем в оригинале от ТАТ.
+4
-1
+3
Прежде всего Илье надо сомневаться в том имеет он или кто-либо другой поучать что и как писать в своей соцсети для своих подписчиков.
Зачем Илье при его занятости и позиционировании как творческого человека лезть в каждую дырку и высказываться обо всем и вся, включая одиночниц и особенно комментировать их прыжки.
Вроде взрослый человек и хорошо знает что разным людям дано разное, но кто-то профукает, а кто-то будет любить свое дело и добьется многого по отношению к своим данным.
Он конечно знает что дурные черты ТАТ усугубились и выгораживает её, но меру то надо знать и делать это не задевая других.
+3
0
+3
Все бросились выгораживать ТАТ, и выглядит это крайне нелепо
+3
0
+3
То есть, Мария еще и в этом виновата? Ну и г…. ты, Авербух
+3
-1
+2
Ответ versa
Авер - заносчивый приспособленец как и вся когорта старых дельцов от ФК. Про фурункулы сегодня вещал, так кто бы вашу гнилую систему выдавил, наконец.
Там теперь новый начальник такой же
+2
0
+2
Вот же мерзкий человечешко
+3
-1
+2
Рука руку моет...
+1
0
+1
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Никто не хочет ссориться с Тарасовой, даже если она ляпнула совершенно недопустимое.
походу ответить ей могут только Тутберидзе и Медведева, что ещё раз показывает, как они похожи характерами)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий