Авербух о высказывании Тарасовой про Талалайкину: «Сообщать о том, что ты закончил карьеру, должен человек, который добился больших результатов»

Илья Авербух отреагировал на высказывание Тарасовой о Талалайкиной.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

«Ты закончила, скажи это тренеру своему, скажи это родителям. Зачем тебе делать из этого публичную историю? Я понимаю, что я сейчас нагнетаю против себя, но я говорю, как считаю.

Сообщать о том, что ты закончил карьеру, должен человек, который в этой карьере добился больших результатов. И тогда за карьерой его следила большая общественность.

Как я перевожу, она (Татьяна Тарасова) говорит об этом статусе. Если ты действительно добился, действительно являешься знаковым спортсменом для большой аудитории, которой ты хочешь сказать, что переходишь на новый этап…

Это надо заслужить, объявить, что ты заканчиваешь карьеру. Так нас учили, так мы к этому тянулись.

Вот мы смеемся над моим серебром Олимпиады, но я все-таки чемпион Европы, чемпион мира, я взял свои вершины. И то я сомневался, что кому-то интересно мое завершение карьеры», — сказал Авербух в шоу «Каток».