Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга завершила рассмотрение дела Нугумановой: «Расставлены точки над «i». Все продолжают трудиться»

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга завершила рассмотрение дела фигуристки Елизаветы Нугумановой.

Ранее спортсменка сообщала об оскорблениях и угрозах со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына.

«Проверка инцидента завершена – мы пообщались со всеми сторонами, хотя Елизавета Нугуманова и не входит больше в состав сборной Санкт-Петербурга. Точки расставлены над «i», все продолжают трудиться.

Нугуманова была позавчера в академии, договорилась о том, что теперь она будет тренироваться у Елены Соколовой, а Рукавицын готовит своих спортсменов к новому сезону», – сообщили в федерации.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят